Remo BANDERA DE LA CONCHA Zierbena da el primer golpe en la Bandera de La Concha tras la sanción a Orio Agencias | EITB Media Publicado: 07/09/2025 14:00 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2025 17:12 (UTC+2) Orio fue la más rápida en aguas de La Concha, pero sufrió una penalización de tres segundos después de que su zódiac ocupara la calle cero poco antes del comienzo de la regata, por lo que oficialmente Zierbena marcó el mejor tiempo, aunque solo cuenta con diez centésimas de ventaja para el domingo.

Zierbena y Orio llegarán igualadas a la segunda jornada de la Bandera de La Concha. A pesar de que los aguiluchos ganaron la tanda con una ventaja de tres segundos, estos fueron penalizados precisamente por tres segundos después de que la zódiac de Orio ocupara la calle cero poco antes de dar inicio a la salida, algo que prohíbe la normativa vigente.

Con motivo de este incidente, Zierbena ha marcado oficialmente el mejor tiempo en la primera jornada, aunque solo cuenta con una ventaja de 10 centésimas sobre Orio, lo que deja todo igual que al principio con Bermeo-Urdaibai a seis segundos y también con opciones.

La primera tanda de la primera jornada, disputada este domingo en aguas de San Sebastián, agrupaba a tres claros aspirantes al triunfo: Orio, Urdaibai y Zierbena, lo que generó un nivel alto por la competencia de estas favoritas y que elevó los tiempos a otra dimensión de casi récord sobre una mar calmada y perfecta para los botes más rápidos.

Orio, con la pericia del mítico patrón Gorka Aranberri, ganador de las últimas cuatro banderas con Santurtzi y Bermeo-Urdaibai, golpeó primero y salió con un ritmo de palada brutal para liderar con la incómoda presencia para sus intereses de Zierbena, que enseguida se puso totalmente a la par e incluso un segundo arriba previo a la ciaboga.

La clave podía estar en el giro exterior y allí se movió de maravilla la vizcaína Zierbena para salir con dos segundos de renta, mientras que Urdaibai y Getaria se iban ya rezagando y dejaban en dos los aspirantes al triunfo de la tanda.

La vuelta a la bahía fue una preciosidad con Zierbena y Orio totalmente igualadas y controlándose de forma casi obsesiva hasta que los aguiluchos oriotarras apretaron como suele ser habitual en el último kilómetro y consiguieron, con mucho esfuerzo, alejar a su rival en 3 segundos en meta, que serían luego enjuagados producto de la sanción a los amarillos.

La segunda tanda ya no tendría el mismo nivel ni emoción, en una prueba que comenzó mandando Hondarribia con la local Donostiarra en los mismos tiempos y San Juan y Lekittarra algo rezagadas y sin opciones de bogar en la tanda de honor el próximo domingo.

Quedaba una posible plaza libre para ese premio a tenor de los tiempos marcados en la tanda predecesora, la de Getaria, y a por esa golosa recompensa fueron empecinadas Hondarribia y Donostiarra, siempre metidas en un segundo de diferencia en el tramo que les acercaba a la ciaboga exterior.

Donostiarra, que conoce como nadie este campo de regateo y sus derivadas, se hizo fuerte en el tramo de vuelta alejando a todas sus adversarias y acrecentando sus opciones de bogar con las cuatro mejores el domingo próximo, lo que logró no sin suspense.