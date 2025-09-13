Remo Bandera de La Concha Zierbena y Orio en hombres, y Arraun Lagunak en mujeres, aspiran a la gloria en la jornada definitiva Agencias | EITB Publicado: 13/09/2025 12:59 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2025 13:56 (UTC+2) La regata masculina se presenta como la más disputada de la historia, con solo 10 centésimas entre bizkainos y gipuzkoanos. En la femenina, Arraun cuenta con 10 segundos sobre Tolosaldea y Orio. Tan Solo 10 centésimas separan a Zierbena y Orio. Fotos: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Zierbena, Orio y Arraun Lagunak se presentan como las grandes protagonistas en las regatas masculina y femenina de la segunda jornada de la Bandera de La Concha, con Bermeo y Tolosaldea al acecho.

La regata será ofrecida en directo por eitb.eus y ETB1.

En categoría masculina, la de este año será la bandera más disputada de la historia, con Zierbena y Orio separadas por 10 centésimas y Urdaibai a seis segundos de ambas.

En la primera jornada, Orio fue la más rápida en el agua, pero una penalización con 3 segundos por tener dos zódiacs de apoyo en el área de salida cuando solo se permite una le dejó 10 centésimas por detrás de Zierbena.

Así, la tanda de honor se presenta apasionante con ambas traineras obligadas a ganar y sin descartar a Urdaibai. Donostiarra, la cuarta en liza, está a 15 segundos.

Previamente a la tanda de honor tendrá lugar la de consolación y en ella las favoritas son la sorprendente Getaria y Hondarribia. San Juan y Lekittarra completan el grupo.

Arraun Lagunak, con todo a favor

Arraun Lagunak lo tiene todo de cara para reeditar el triunfo en la Bandera de La Concha femenina que se ha llevado los dos años anteriores, ya que afrontará la definitiva jornada este domingo con una ventaja de 10 segundos sobre Tolosaldea, la gran sorpresa de la temporada, y casi 11 sobre Orio, que viene de más a menos.

Zumaia completa la terna de participantes en la tanda de honor.

En la de consolación, por su parte, se medirán Astillero, Donostiarra, Hibaika y Hondarribia, lo que augura una lucha sin cuartel por el triunfo de tanda.

Premios

La organización reparte, como en la prueba de hombres, 85.000 euros en esta bandera, de los cuales 25.000 irán para el bote ganador, además de los 7.500 euros que la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa entregará a la primera trainera del territorio.