Remo Bandera de La Concha Arraun Lagunak y Orio ganan la Bandera de La Concha de 2025 EITB Publicado: 14/09/2025 12:51 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2025 13:45 (UTC+2) En la segunda jornada, disputada este domingo, Orio, en la regata masculina, ha superado a Zierbena, y se ha hecho con el triunfo; en la regata femenina, Arraun Lagunak ha ratificado el dominio que había mostrado en la primera jornada. Orio y Arraun Lagunak, ganadores de la Bandera de La Concha de 2025. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Arraun Lagunakek eta Oriok irabazi dute 2025eko Kontxako Bandera

Arraun Lagunak y Orio han ganado la Bandera de La Concha de 2025, este domingo, en San Sebastián. En la segunda jornada, Orio, en la regata masculina, ha superado a Zierbena, que contaba con diez centésimas de ventaja tras la primera jornada, y se ha hecho con el triunfo, en tanto que, en la regata femenina, Arraun Lagunak ha ratificado el dominio que había mostrado el domingo pasado.

Orio ha salido a romper

Así las cosas, en la regata masculina, donde la situación era muy incierta, ya que entre Orio y Zierbena apenas había diferencia, y Urdaibai también contaba con posibilidades de luchar por el triunfo, los aguiluchos de Iker Zabala, campeones de la Liga Eusko Label, se han adjudicado la Bandera de La Concha por 33ª vez. Orio ha salido a romper en la tanda de honor, a sentenciar en el largo de ida, y tras la ciaboga contaba con ocho segundos de margen sobre Zierbena, con Urdaibai y Donostiarra más alejadas. En la segunda parte de la tanda, Orio, incluso, ha ampliado su diferencia, para conseguir su primera victoria en la Bandera de La Concha desde 2017; Zierbena ha necesitado doce segundos más que Orio para completar la regata, Urdaibai 25 más, y Donostiarra 33 segundos más. Las cuatro de la tanda de honor han ocupado los cuatro primeros puestos en la clasificación final.

En lo que respecta a la tanda de consolación, la Esperantza de Getaria ha sumado el triunfo, con Lekittarra a doce segundos. Los de Jon Larrañaga han firmado un tiempo de 20:11.85, que les ha otorgado la primera posición; han sido los mejores durante toda la tanda, y, así, han dejado atrás a sus rivales. San Juan ha sido tercero, y la Ama Guadalupekoa de Hondarribia, que fue sexta en la primera jornada, ha cerrado la clasificación de esta primera tanda. Getaria ha terminado en quinta posición la Bandera de La Concha y Hondarribia ha sido sexta, con San Juan y Lekeittiarra en séptima y octava posición.

Así ha terminado la segunda jornada, en la regata masculina. Foto: EITB.

Clasificación final de la Bandera de La Concha masculina de 2025. Foto: EITB.

Arraun Lagunak no ha dado opción

Antes, en la prueba femenina, Arraun Lagunak ha ganado su cuarta Bandera de La Concha, tercera consecutiva, y lo ha hecho con gran brillantez, ya que ha dominado desde el inicio la tanda de honor. Las de Juan Mari Etxabe no ha dejado opción a la sorpresa; en la primera jornada, marcaron una diferencia de diez segundos sobre Tolosaldea, que llegó en segunda posición, y en esta segunda jornada la superioridad de la Lugañene ha quedado, de nuevo, patente. Con 11:01.83, han ampliado en siete segundos su renta con respecto a Tolosaldea, con Orio a catorce segundos, y Zumaia a 31. En la clasificación final, las zumaiarras han concluido en quinta posición.

En la tanda de consolación, Donostiarra, con una notable actuación, ha obtenido el triunfo, y el cuarto puesto final en la Bandera de La Concha. Con un tiempo de 11:19.35, las de Ibon Urbieta han superado a Astillero, que ha completado el recorrido nueve segundos después, y a Hibaika y Hondarribia, que han llegado prácticamente a la par, a doce segundos; la trainera cántabra, no obstante, ha recibido una sanción de tres segundos, que le ha llevado a la última posición de la tanda. Astillero ha conseguido el sexto lugar en la clasificación final, con Hibaika y Hondarribia en séptima y en octava posición, respectivamente.

Clasificación de la segunda jornada, en la regata femenina. Foto: EITB.