Patxi Francés será el preparador de San Pedro masculino
El pasado domingo dejó la responsabilidad de entrenar a la trainera femenina de Orio.
Patxi Francés, hasta ahora preparador de la trainera femenina de Orio. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Patxi Frances gizonezkoen San Pedroren prestatzailea izango da
Patxi Francés dejó el domingo la responsabilidad de entrenar a la trainera femenina de Orio. Según ha podido saber EITB, a partir de ahora será el preparador de San Pedro masculino, dirigirá la trainera de la Libia.
Orio anunció el pasado 21 de agosto que Francés no continuaría la próxima temporada con las aguiluchas. Así, el entrenador donostiarra ha cerrado un ciclo de cuatro temporadas en el club oriotarra, donde ha ganado una Liga Euskotren y una Bandera de la Concha, además de muchas otras banderas.
"Fuiste remero en nuestro club, después entrenador y te deseamos lo mejor en tus proyectos deportivos de ahora en adelante", resaltó el club oriotarra en una nota.