Remo REGATAS Santurtzi y Donostiarra llegan con las mejores sensaciones al play-off de la ACT Agencias | EITB Publicado: 19/09/2025 11:35 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2025 11:53 (UTC+2) Este fin de semana se disputarán en Bermeo y Portugalete unos play-off de ascenso o permanencia en las máximas categorías de traineras masculina y femenina a los que llegan con las mejores sensaciones las tripulaciones de Santurtzi y Donostiarra. Orio, por su parte, aspira al récord de victorias. La embarcación Donostiarra Foto: Archivo EITB

La resolución de los play-off de permanencia o ascenso a la élite, tanto en categoría masculina como femenina y los récords que tiene en su mano a batir los campeones de Orio, son los grandes alicientes del último fin de semana de traineras de la temporada 2024.

Las clasificatorias para la Bandera de La Concha celebradas hace dos semanas ha sido la única oportunidad en la que se ha podido ver a las cinco embarcaciones de cada categoría remando juntas y además, como ocurrirá en el play-off, en una contrarreloj que evita a priori diferencias entre calles o condiciones meteorológicas.

En la prueba masculina la 'Sotera', campeona de la ARC 1, se mostró claramente superior en la bahía donostiarra a los cuatro botes con los que se disputará dos plazas en la Liga Eusko Label 2026.

Santurtzi superó en 9 segundos a los gallegos de Chapela, la única embarcación que se acercó a los morados, y en nada menos que 30 segundos a Kaiku, que defiende su plaza en la elite, 38 a Arkote y 44 a Tirán.

Unas diferencias que probablemente serán más estrechas tanto en la regatas de mar abierto en Bermeo como en la ría de Portugalete, sobre todo en el caso de Kaiku que lleva varias semanas preparando este 'playoff' y se espera que esté bastante más cerca de sus dos principales rivales.

Más claro parece el pronóstico en categoría femenina, al menos para uno de los billetes en juego. La clasificación para La Concha con el tercer mejor tiempo y la cuarta plaza final en la gran cita del año colocan a Donostiarra la vitola de indiscutible favorita para conseguir la permanencia en la Liga Euskotren, en la que acabó séptima.

En la clasificatoria la 'Bantxa' superó en 16 segundos a San Juan, en 17 a Zarautz, en 22 a Chapela y en 38 a Tirán, unos márgenes que dejan clara la diferencia entre las guipuzcoanas y cuatro traineras que dirimirán una apretada pelea por hacerse con la segunda plaza en disputa.

Orio aspira al récord de victorias y poner el broche a una temporada histórica

La tripulación guipuzcoana de Orio, campeona matemática de la Liga Eusko Label, aspira a poner el broche de oro a su histórica temporada logrando el récord de victorias en la máxima categoría de traineras.

La cuadrilla entrenada por Iker Zabala ha ganado hasta ahora 14 de las 18 regatas disputadas, igualando así la mejor marca establecida por Urdaibai hace un año, y tiene por lo tantos dos oportunidades en aguas vizcaínas para conseguir ese nuevo hito al que podría sumar además el del nuevo récord de puntos de la competición.

El tope hasta ahora son los 227 conseguidos en 2024 por la 'Bou Bizkaia' y la 'San Nikolas', que tiene por ahora 210, podría alcanzar incluso los 234.