Remo 1ª JORNADA DEL PLAY-OFF Donostiarra golpea primero en aguas de Bermeo con San Juan a menos de dos segundos L. U. | EITB Publicado: 20/09/2025 18:41 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2025 21:15 (UTC+2) La "Bantxa" ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada del play-off de ascenso a la Liga Euskotren que se ha disputado esta tarde en aguas de Bermeo, mientras que San Juan ha sido segunda a menos de dos segundos de la embarcación donostiarra. La embarcación Donostiarra. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Donostiarrak eman du lehen kolpea Bermeon, eta San Juan izan da bigarren

La embarcación Donostiarra y San Juan han tomado ventaja sobre Zarautz, Chapela y Tirán en la primera jornada del play-off de ascenso y descenso a la Liga Euskotren, que se ha disputado esta tarde en la modalidad de contrarreloj en aguas de Bermeo.

Entre la Bantxa y San Juan ha habido menos de dos segundos de diferencia, ya que la trainera donostiarra ha terminado el recorrido en 11 minutos y 45 segundos, mientras que la embarcación de Pasai Donibane ha acabado en 11 minutos, 46 segundos y 90 centésimas.

Donostiarra ha confirmado los pronósticos que le apuntaban como principal favorita marcando el mejor tiempo en una contrarreloj celebrada en unas condiciones complicadas y con una mar bastante movida en la baliza exterior. La tercera, a menos de cuatro segundo de la Bantxa, se ha clasificado Zarautz.

Las tres embarcaciones vascas se han posicionado en los primeros tres puestos y más descolgadas, perdiendo prácticamente sus opciones de ascenso, los botes gallegos de Chapela (+23) y Tirán (+44).

Así, Donostiarra, San Juan y Zarautz han sumado 5, 4 y 3 puntos respectivamente, mientras que Chapela y Tirán han logrado 2 y 1 punto.

La segunda y definitiva jornada de los play-off se celebrará este domingo en aguas de Portugalete, donde Donostiarra y San Juan partirán como favoritos para adjudicarse las dos plazas en juego de la Liga Eusko Label.

Clasificación general de la primera jornada del play-off