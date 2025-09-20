Remo Play-off / Ikurriña de Bermeo Santurtzi deja muy encarrilado el play-off de la Liga Eusko Label I. G. | EITB Publicado: 20/09/2025 19:56 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2025 21:13 (UTC+2) En cuanto a la penúltima jornada de la Liga Eusko Label, Orio ha vuelto a dominar la competición y se ha hecho con la 15ª bandera. Trainera de Sotera. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Santurtzik oso bideratuta utzi du Eusko Label Ligako play-offa

Santurtzi se ha impuesto en la primera jornada del play-off de la Liga Eusko Label que se ha disputado este sábado en aguas de Bermeo.

Tirán ha salido primero en la contrarreloj, seguido de Kaiku, Arkote, Santurtzi y Chapela, respectivamente. Los grandes favoritos han sido la Bizkaitarra y la Sotera, la primera en la pelea por la permanencia en la máxima categoría y la segunda en volver a ella tras un año.

Santurtzi ya ha logrado ventaja en la primera ciaboga, aventajando en 4 segundos a Chapela y en 7 a Kaiku. Para la segunda ciaboga, el duelo ha sido entre Santurtzi y Chapela, aún en 4 segundos, y eso que a un remero de la Sotera se le ha roto el remo.

Tirán ha finalizado la regata con un tiempo de 21:44, mientras que Kaiku ha necesitado dos segundos menos. Arkote, en cambio, ha terminado con un tiempo de 21:34, pero los tres se han quedado muy lejos de la victoria. Santurtzi ha marcado el mejor tiempo, 21:19, mientras que Chapela, que ha tenido dificultades en los últimos largos, ha entrado a 8 segundos.

Así, Santurtzi ha dejado muy encarrilado el play-off, y todo apunta a que el segundo billete para la primera división estará entre Chapela y Arkote. Kaiku, en cambio, lo tendrá muy difícil para mantener la categoría.

Clasificación del play-off de la Liga Eusko Label.

Ikurriña de Bermeo

En cuanto a la penúltima jornada de la Liga Eusko Label, sólo ha habido dos mangas. En la primera han salido Getaria, Hondarribia, Lekittarra y San Juan, y Getaria ha sido la clara vencedora con un tiempo de 20:46. Hondarribia ha llegado a 11 segundos, Lekittarra a 31 y San Juan a 1 minuto.

En la tanda de honor, como durante toda la temporada, Orio ha sido muy superior y ha dejado muy atrás a sus rivales desde el principio. Zierbena ha llegado a 11 segundos, Urdaibai a 22 y Donostiarra a 25.

Orio celebra la victoria. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT

Orio ha ganado la Ikurriña de Bermeo, Getaria ha sido segunda y Zierbena tercera.

Clasificación de la Ikurriña de Bermeo.