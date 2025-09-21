Remo PLAY-OFF DE LA LIGA EUSKOTREN San Juan y Donostiarra remarán en la máxima categoría la próxima temporada L. U. | EITB Publicado: 21/09/2025 12:02 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2025 13:19 (UTC+2) En el play-off femenino el equipo rosa se ha impuesto en aguas de Portugalete, mientras que la "Bantxa" ha sido segunda, por delante de Zarautz. Por lo tanto, atendiendo a los resultados de las dos jornadas, la próxima temporada estarán en la Liga Euskotren las traineras San Juan y Donostiarra. Las remeras de San Juan y Donostiarra celebran la victoria Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: San Juan eta Donostiarra arraunaren maila gorenean lehiatuko dira datorren denboraldian

En la segunda y definitiva regata disputada en aguas de Portugalete para ascender a la máxima categoría del remo femenino, la embarcación San Juan ha logrado la victoria, por delante de la "Bantxa" (+3 segundos), de Zarautz (+8 sengundos), de Chapela (+15 segundos) y Tirán (+30 segundos).

En la primera jornada disputada en Bermeo, Donostiarra se impuso en la igualada contrarreloj al aventajar en casi dos segundos a San Juan, en cuatro segundos a la embarcación Zararutz, en 33 segundos a Chapela, y en 44 a Cabo. Así las cosas, la "Bantxa" ha salido con ventaja de puntos en esta segunda jornada.

Finalmente, la 'Batelerak', que optaba a subir como segunda de la Liga ETE, ha sido la más rápida en aguas de la ría del Nervión por delante de Donostiarra, el orden inverso a la jornada del sábado en Bermeo. El empate a puntos se ha resuelto a favor de las sanjuandarras por mejor tiempo acumulado.

Tercera ha sido Zarautz, que se ha mantenido con opciones hasta la ciaboga, pero ha acabado pagando el esfuerzo en el largo de vuelta y se ha quedado sin premio al igual que las gallegas de Chapela y Tirán.

Clasificación de la segunda jornada del play-off

Con estos resultados Donostiarra remará por séptima temporada consecutiva en la primera categoría femenina y San Juan, cinco veces ganadora de la Liga Euskotren entre 2014 y 2018, retornará a la élite en 2026 después de ocho años de ausencia.