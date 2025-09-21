Remo Play-off: Portugalete Santurtzi y Chapela suben a la Liga Eusko Label I. G. | EITB Publicado: 21/09/2025 12:43 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2025 13:54 (UTC+2) El mayor perjudicado ha sido Kaiku, que no ha sido capaz de conseguir el milagro y bajará de categoría. Remeros de Santurtzi y Chapela. Foto: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Santurtzi eta Chapela Eusko Label Ligara igo dira

Santurtzi y Chapela competirán en la Liga Eusko Label la próxima temporada, tras lograr los dos primeros puestos en el play-off que ha finalizado este domingo.

La Sotera, con buen trabajo en la regata del sábado, partía con 8 segundos de ventaja sobre Chapela, que fue segunda. Entre este último y Arkote ha estado la pugna por el segundo puesto. Por su parte, Kaiku ha salido a por el milagro, casi a medio minuto, con Tirán sin ninguna opción.

En la regata de la segunda jornada, Kaiku ha tenido una pasión que no sacó en la primera, y ha competido de par en par con Santurtzi por hacerse con el primer puesto. Así, en la segunda ciaboga la diferencia ha sido solo de un segundo. Pero en la tercera Santurtzi ha ampliado la ventaja a 5 segundos, asegurando que la regata iba a ser suya.

Tirán ha sido la primera en terminar, con un tiempo de 20:28. Tras ella ha llegado Kaiku, que ha estado pendiente de las marcas de sus rivales con un tiempo de 20:13. Arkote, por su parte, ha necesitado 4 segundos más.

Pero el trabajo de Kaiku no ha sido suficiente, ya que Chapela ha entrado en meta con un tiempo de 20:08, asegurando su presencia en la máxima categoría la próxima temporada. Santurtzi ha vuelto a ser la vencedora de la regata con una marca de 20:04.

Clasificación del play-off.

Bandera de Portugalete

En la última bandera de la temporada que ha competido en Portugalete, Getaria, Hondarribia, San Juan y Lekittarra han salido en la primera tanda. El duelo ha estado entre Getaria y Hondarribia, ambos de par en par durante toda la regata. Además, han ido muy cerca el uno del otro en todo momento, a menos de 3 metros, pero cada uno por su calle. Al final, Getaria ha sido primera con un tiempo de 19:49. Hondarribia ha llegado a 2 segundos, San Juan a 21 y Lekittarra a 47.

En la tanda de honor han salido Donostiarra, Urdaibai, Zierbena y Orio. Zierbena ha tomado la delantera en un principio, pero le ha durado poco. En los últimos largos se ha puesto al frente Orio, y aunque el ganador no se ha decidido hasta el último momento, la trainera de Aranberri ha sido la vencedora con un tiempo de 19:40. Zierbena ha llegado a 2 segundos, Urdaibai a 20 y Donostiarra a 29.

Así, Orio ha ganado la Bandera de Portugalete, sumando su decimosexta bandera de la Liga Eusko Label y batiendo todos los récords.