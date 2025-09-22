Remo Lekeitio Osertz Aldai cierra una etapa de diez años y deja de ser entrenador de Isuntza EITB Media Publicado: 22/09/2025 16:19 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2025 16:19 (UTC+2) El club ha explicado que Aldai les comunicó que "no podrá" continuar como preparador la próxima temporada. El club de remo de Lekeitio ha añadido que desde que tuvieron conocimiento de su decisión están trabajando para encontrar un sustituto "adecuado". Osertz Aldai deja de ser entrenador de Isuntza. Imagen: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osertz Aldaik hamar urteko ibilbidea itxi eta Isuntzako entrenatzailea izateari utziko dio

Osertz Aldai Eizagirre no continuará la próxima temporada como entrenador de la trainera masculina de Isuntza Arraun Elkartea, según ha informado la junta directiva de la entidad mediante un breve comunicado. Osertz Aldai ha pasado diez años en Isuntza.

El club ha explicado que Aldai les comunicó que "no podrá" continuar como preparador la próxima temporada. El club de remo de Lekeitio ha añadido que "desde que nos enteramos estamos trabajando para encontrar a la persona adecuada para dar continuidad al trabajo de estos últimos años y realizar el relevo lo mejor posible".

Por último, en nombre de la asociación, han agradecido "de corazón" a Aldai su labor. "Tu dedicación, tu nivel de compromiso y lo conseguido contigo tiene un gran valor para Isuntza Arraun Elkartea y las palabras se quedan cortas para expresar nuestro sentimiento y agradecimiento", han subrayado.