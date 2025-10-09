Remo
José Luis Korta
Entrevista a José Luis Korta, esta noche, en ETB1 y ETB2
EITB MEDIA
El oriotarra anunció su retirada del mundo del remo el pasado mes de agosto, tras toda una vida dedicada a este deporte. En los dos últimos años, fue entrenador de Castro.
Entrevista a José Luis Korta
Euskaraz irakurri: Jose Luis Kortari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en eta ETB2n
Tal y como anunció en agosto, José Luis Korta se retira del remo con 76 años, tras toda una vida en la mar. Hoy será entrevistado por el periodista Iñigo Barrena en el plató de Kirolak, a partir de las 20:35, en ETB1, y a las 21:40, en ETB2, será Jon Balentziaga quien hable con el oriotarra.
Entre sus logros, ha hecho historia en la Bandera de la Concha, al haber ganado ocho veces como remero, en tres ocaciones como patrón, y en otras seis como entrenador. Kaiku, Orio o Castro han sido algunos de los equipos en los que ha trabajado. En este último, ha desempeñado la labor de entrenador las dos últimas temporadas.
Esta noche, además de su trayectoria, hablará sobre la decisión de su retirada del mundo del remo.