Remo José Luis Korta Entrevista a José Luis Korta, esta noche, en ETB1 y ETB2 EITB MEDIA Publicado: 09/10/2025 08:29 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2025 08:29 (UTC+2) El oriotarra anunció su retirada del mundo del remo el pasado mes de agosto, tras toda una vida dedicada a este deporte. En los dos últimos años, fue entrenador de Castro. Entrevista a José Luis Korta Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jose Luis Kortari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en eta ETB2n

Tal y como anunció en agosto, José Luis Korta se retira del remo con 76 años, tras toda una vida en la mar. Hoy será entrevistado por el periodista Iñigo Barrena en el plató de Kirolak, a partir de las 20:35, en ETB1, y a las 21:40, en ETB2, será Jon Balentziaga quien hable con el oriotarra.

Entre sus logros, ha hecho historia en la Bandera de la Concha, al haber ganado ocho veces como remero, en tres ocaciones como patrón, y en otras seis como entrenador. Kaiku, Orio o Castro han sido algunos de los equipos en los que ha trabajado. En este último, ha desempeñado la labor de entrenador las dos últimas temporadas.

Esta noche, además de su trayectoria, hablará sobre la decisión de su retirada del mundo del remo.