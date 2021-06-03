03/06/2021
14:08
Remo
Temporada 2021
12 traineras en la Liga Eusko Label
EITB MEdia
Este año SD Tirán ocupará el puesto de la descendida trainera de Kaiku. Sanurtzi defiende título.
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La trainera de la Sotera
PARTICIPANTES 2021
1- SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO
2- GO FIT HONDARRIBIA
3- BERMEO URDAIBAI AVIA
4- ORIO ORIALKI
5- ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
6- DONOSTIARRA AMENABAR
7- CR CABO DA CRUZ
8- LEKITTARRA ELECNOR
9- ONDARROA CIKAUTXO
10- CLUB DE REMO DE ARES
11- ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN
12- SD TIRÁN PEREIRA
CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2020
1. SANTURTZI 178 puntos
2. HONDARRIBIA 171
3. BERMEO 157
4. ORIO 156
5. ZIERBENA 154
6. DONOSTIARRA 144
7. CABO 107
8. LEKITTARRA 85
9. ONDARROA 71
10. ARES 65
11. ZARAUTZ 63
12. KAIKU 40 (desciende)