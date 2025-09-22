Eusko Label Liga
Desde las 21:45 horas
Entrevista a Iker Zabala, entrenador de Orio, esta noche, en ETB2
EITB
El entrenador de Orio, campeón de la Liga Eusko Label de 2025 y ganador de la Bandera de La Concha, estará en el plató de Kirolak, en ETB2, desde las 21:45 horas.
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Iker Zabala Orioko entrenatzailea elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
El entrenador del equipo masculino de Orio, Iker Zabala, va a ser entrevistado en el plató de Kirolak, en ETB2, esta noche, desde las 21:45 horas, por la periodista Janire Fragua.
Zabala visita el plató de ETB en el día después del final de la Liga Eusko Label de 2025, en la que Orio se ha proclamado campeón y ha establecido el récord de 16 victorias, en las 20 regatas disputadas.
En la primera temporada de Zabala como entrenador de Orio, el club ha conseguido, además, la Bandera de La Concha, el Campeonato de Gipuzkoa, el Campeonato de Euskadi y el Campeonato de España.