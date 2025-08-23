Eusko Label Liga: Orio Bandera de Ondarroa Orio tampoco encuentra rival en Ondarroa I. G. | EITB Publicado: 23/08/2025 19:56 (UTC+2) Última actualización: 23/08/2025 22:06 (UTC+2) La trainera gipuzkoana ha ganado la 12ª bandera de este año, y deja aún más encarrilada la victoria liguera con 176 puntos. 1:19 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Oriok Ondarroan ere ez du aurkaririk izan

Orio ha ganado la XLI Bandera de Ondarroa de la Liga Eusko Label disputada este sábado. La trainera gipuzkoana ha ganado la 12ª bandera de este año, y deja aún más encarrilada la victoria liguera con 176 puntos.

El inicio ha sido más igualado de lo habitual en la tanda de honor. Orio y Zierbena han llevado más ritmo, pero tras la primera ciaboga Donostiarra ha cazado una buena ola para ponerse en cabeza. Sin embargo, eso no ha durado mucho y para la tercera ciaboga Orio ha establecido la superioridad que ha demostrado en regatas anteriores, con un tiempo de 19:49. Ha aventajado en 10 segundos a Zierbena, que ha sido segunda, en 17 a Donostiarra y en 32 a Urdaibai.

Ha sido Ondarroa la que ha marcado el primer tiempo a batir en su casa, saliendo victoriosa en la primera tanda con un tiempo de 20:45 minutos. Por detrásl han llegado Cabo (+10), Ares (+19) y Kaiku (+47).

Getaria se ha impuesto en la segunda tanda, superando a Urdaibai en la clasificación. La trainera gipuzkoana se impuso en Ondarroa en la regata del año pasado, y en la de este año también han querido dar la sorpresa. Han mandado desde la primera ciaboga y en la llegada han logrado una amplia ventaja sobre sus rivales, marcando un tiempo de 20:16. Hondarribia ha llegado a 12 segundos, Lekittarra a 30 y San Juan a 45.

Clasificación de la Bandera de Ondarroa.