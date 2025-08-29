Eusko Label Liga: Orio Eusko Label Orio puede sellar en Galicia su segunda corona de la Liga Eusko Label Agencias | EITB Publicado: 29/08/2025 10:21 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2025 11:05 (UTC+2) A falta de cuatro pruebas, la 'San Nikolas' aventaja en 27 puntos al bote vizcaíno de Zierbena, segundo clasificado. Las regatas que se van a disputar este fin de semana en Galicia se podrán seguir en directo en ETB1 y eitb.eus. La trainera de Orio en la regata de Zarautz. Foto: Aitor Arrizabalaga | ACT Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Orio Eusko Label Ligako txapeldun izan daiteke, bigarrenez, Galizian

La embarcación guipuzcoana de Orio, indiscutible dominadora de la temporada de traineras, puede sellar de manera matemática su segunda corona de campeón de la Liga Eusko Label, la primera división, en las regatas que se van a disputar este fin de semana en Galicia.

A falta de cuatros pruebas, las de Bueu y Ares y las que cerrarán el curso el tercer fin de semana de septiembre en Bermeo y Portugalete, la 'San Nikolas' aventaja en 27 puntos al bote vizcaíno de Zierbena, segundo clasificado.

Si los oriotarras salen de Galicia con al menos 24 puntos de ventaja de las dos regatas atlánticas podrán ya celebrar su segundo título, tras el obtenido en 2019, y centrarse en su último gran objetivo, la Bandera de La Concha que celebrará su clasificatoria el 3 de septiembre y se disputará los días 7 y 14.

La extraordinaria campaña de la cuadrilla de Iker Zabala le permite además encontrar otros alicientes como batir los récords de victorias (14) y puntuación (227) establecidos el pasado año por Urdaibai.

Por ahora Orio suma 12 triunfos -quinta mejor marca histórica tras los 14 de Urdaibai 2024, los 13 de Castro 2009 y Hondarribia 2015 y empatada con Astillero 2005- y puede alcanzar un tope de 234 puntos.

El otro punto de interés de las dos regatas gallegas será el desenlace definitivo del descenso y el 'playoff' de permanencia, dos puestos que se van a repartir Kaiku y Cabo.

A pesar de los cuatro puntos cedidos por la 'Bizkaitarra' el pasado fin de semana solo una debacle de Kaiku impediría el descenso de los de Boiro, que tienen una desventaja de nueve puntos (40 a 31) prácticamente insalvable en solo dos pruebas.

De confirmarse esas posiciones Cabo, uno de los clásicos de la competición, dejaría la máxima categoría de traineras después de 12 años y los de Sestao se jugarían la permanencia con Santurtzi, Arkote, Chapela y Tirán los días 20 y 21 de septiembre en Bermeo y Portugalete.