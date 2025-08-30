Eusko Label Liga: Orio Bandera de Bueu Orio se impone en Bueu, manteniendo un apretado duelo hasta el final con Zierbena I. G. | EITB Publicado: 30/08/2025 20:16 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2025 21:37 (UTC+2) La victoria ha sido muy peleada ya que Zierbena le ha apretado la regata hasta los últimos metros, pero al final ha sido la San Nicolas la que ha dominado, y está a una sola victoria del triunfo liguero. Remeros de Orio. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT Whatsapp

Euskaraz irakurri: Orio nagusitu da Bueun, Zierbenarekin lehia estua izanda azkeneraino

Orio ha logrado este sábado su 13ª victoria de la temporada en la Bandera Bueu de la Liga Eusko Label que ha competido en aguas gallegas. La victoria ha sido muy peleada ya que Zierbena le ha apretado la regata hasta los últimos metros, pero al final ha sido la San Nicolas la que ha dominado, y está a una sola victoria del triunfo liguero.

Orio y Zierbena han ido de par en par y han marcado el mismo tiempo en la primera ciaboga. La cabeza de carrera ha ido cambiando; Zierbena ha ido por delante a lo largo de la mitad de la regata, pero Orio le ha adelantado en el tercer largo, con sólo un segundo de ventaja. La lucha se ha mantenido hasta el final, pero al final Orio ha vuelto a imponerse, dos segundos antes que Zierbena. Urdaibai ha llegado a 19 segundos, y Donostiarra a 41.

En la primera tanda han salido Ondarroa, Ares, Kaiku y Cabo. Ondarroa siempre ha tenido una ligera ventaja sobre sus rivales, que ha ido creciendo a partir de la segunda ciaboga. Con un tiempo de 20:48 ha entrado en meta en primera posición. Ares ha llegado a 8 segundos, Kaiku a 11 y Cabo a 30.

En la segunda tanda, Getaria y Hondarribia han mantenido un apretado duelo en el que Lekittarra y San Juan han quedado más atrás, fuera de combate. Han tenido el viento en contra en muchos momentos, dificultando su trabajo. Getaria ha conseguido adelantarse y, con un tiempo de 20:43, ha sido la única trainera que ha superado el tiempo de Ondarroa. Hondarribia ha llegado a 11 segundos, Lekittarra a 18 y San Juan a 29.

Clasificación de la Bandera de Bueu.