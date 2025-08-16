Euskotren Liga Ikurriña de Zarautz Arraun Lagunak gana la primera regata de Zarautz y logra una ventaja de 10 segundos I. G. | EITB Publicado: 16/08/2025 18:26 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2025 21:54 (UTC+2) Ha aventajado en 10 segundos a Tolosaldea, que ha sido segunda, y, de esta manera, ha dejado muy encarrilada la izada de la ikurriña el domingo. 1:15 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Arraun Lagunakek irabazi du Zarauzko Ikurrinaren lehen jardunaldia

Arraun Lagunak ha dado este sábado el primer paso para llevarse la XVII Ikurriña de Zarautz de la Liga Euskotren, imponiéndose en la primera de las dos regatas que se disputarán este mismo fin de semana. Ha aventajado en 10 segundos a Tolosaldea, que ha sido segunda, y, de esta manera, ha dejado muy encarrilada la izada de la ikurriña el domingo.

La líder de la Liga ha sido dueña desde las paladas iniciales. Orio, en cambio, ha estado más floja de lo habitual y en ningún momento ha estado en condiciones de disputar la regata. Tolosaldea ha sido esta vez el rival directo de Arraun Lagunak, ya que se han colocado a un solo segundo por detrás de la líder y a la salida de la última ciaboga el duelo ha estado muy abierto.

Pero a falta de los últimos 300 metros, Arraun Lagunak ha dado todo lo que le quedaba y ha ido dejando cada vez más atrás a Tolosaldea. Así, ha ganado la primera regata y ha logrado una ventaja de 10 segundos para la segunda, que competirá este domingo, dando así un paso firme para hacerse con la ikurriña. Tolosaldea ha sido segunda, Orio tercera, a 22 segundos, y Zumaia cuarta, a 24.

La primera tanda ha sido muy igualada, como se está viendo en las últimas regatas. Donostiarra se ha colocado un puntito más adelante, seguida muy de cerca por Astillero, Hondarribia e Hibaika. La trainera donostiarra ha mantenido una ventaja de 4-5 segundos para tener todo controlado.

Sin embargo, en el último largo se ha podido ver un duelo intenso, ya que Hondarribia y Astillero han acelerado su velocidad, poniendo cara la victoria. Al final, Donostiarra ha sido primera con un tiempo de 11:01. Astillero y Hondarribia han entrado a 2 segundos, e Hibaika a 4.

Clasificación de la primera jornada de Zarautz.