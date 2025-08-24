Euskotren Liga Liga Euskotren y Eusko Label Zierbena y Tolosaldea se imponen en la Ikurriña de Getaria L. U. | EITB Publicado: 24/08/2025 14:45 (UTC+2) Última actualización: 24/08/2025 18:50 (UTC+2) Los galipos y Tolosaldea se han proclamado vencedores en aguas de Getaria. Zierbena ha demostrado, además, que Orio no es imbatible y se ha llevado la ikurriña. Mientras, Arraun Lagunak ha ganado, por tercer año consecutivo, por cuarta vez en su historia, la Liga Euskotren. Zierbena celebra su triunfo en Getaria. Foto: Arnaitz Rubio Whatsapp

Tolosaldea en categoría femenina y Zierbena en masculina se han impuesto este domingo en la Ikurriña de Getaria, respectivamente, disputadas en la localidad guipuzcoana. Donostia Arraun Lagunak, por su parte, ha ganado por tercer año consecutivo, por cuarta vez en su historia, la Liga Euskotren. Mientras, Hondarribia descenderá directamente a la Liga ETE.

Orio, por su parte, tras ganar este sábado en Ondarroa, no ha podido dar continuidad a su triunfo al caer derrotada ante una trainera de Zierbena que se ha llevado su tercer triunfo de la temporada tras una exhibición en la que su principal rival ha sido la anfitriona Getaria, que ha marcado un tiempo excelente en la segunda tanda.

Liga Euskotren

En la primera tanda han salido Astillero, Donostiarra, Hibaika y Hondarribia. Hibaika ha tomado la delantera en la salida y ha sido superior, con 2 segundos de ventaja en la primera ciaboga, dejando atrás al resto de traineras. En el segundo largo, Hibaika ha aumentado su ventaja, y ha terminado con un tiempo de 11 minutos. Segunda ha sido Donostiarra (+3 segundos), tercera Hondarribia (+5), y cuarta Astillero (+6).

Por otro lado, en la primera tanda, Donostiarra y Hondarribia han mantenido una dura pugna por evitar el descenso directo a la liga ETE, pero finalmente será la embarcación "Ama Guadalupekoa" la que descenderá de categoría.

En la tanda de honor, han participado Arraun Lagunak, Tolosaldea, Orio y Zumaia. La disputa ha sido muy reñida en el primer largo, y la ciaboga ha sido realizada en el mismo tiempo por Arraun Lagunak y Tolosaldea, con un tiempo de 5 minutos y 20 segundos. Tras la maniobra, la lucha entre la trainera de Juan Mari Etxabe y Tolosaldea ha sido encarnizada, una cuestión que una ola podía desequilibrar. Al final, la ikurriña de Getaria ha sido para Tolosaldea, que ha tardado 10 minutos y 39 segundos en finalizar el trabajo, por delante de Arraun Lagunak (+02:48), Orio (+09:96) y Zumaia (+17:79).

Mientras, Donostia Arraun Lagunak ha ganado por tercer año consecutivo, por cuarta vez en su historia, la Liga Euskotren.

Liga Eusko Label

Los oriotarras han mostrado sus debilidades contra todo pronóstico y, aunque han comenzado fuertes, enseguida Zierbena ha sido la que lideraría la tanda de honor en una prueba muy abierta en la que ha echado un buen pulso a la líder de la Liga Eusko Label durante tres cuartas partes de la regata.

Zierbena ha salido con tres segundos de ventaja de la última ciaboga, preludio del largo final, y ahí los vizcaínos, plenos de confianza y con un ritmo notable, han terminado de doblegar la resistencia de Orio.

La otra lucha estaba entre Zierbena, líder de la tanda de honor, y Getaria, excelente en la tanda intermedia con un tiempo increíble, de forma que los galipos se han afando para rebajar el tiempo de la anfitriona en unos 200 últimos metros en los que han competido al sprint y lograr la bandera por solo dos segundos.

La tanda que ha abierto la prueba masculina, con las cuatro últimas clasificadas, ha deparado un nuevo duelo gallego entre Ares y Cabo, que ha vuelto a llevarse claramente la primera porque el club de Boiro está sufriendo lo indecible para terminar la temporada con esa carga que supone ser colista y su virtual descenso de categoría que lleva semanas digiriendo.

