Osertz Aldai, nuevo entrenador del equipo femenino de Hondarribia

Tras diez años en Lekittarra, el guipuzcoano regresa a casa, para entrenar a las recién descendidas a la liga ETE.

Euskaraz irakurri: Osertz Aldaik Hondarribiko emakumezkoen arraun taldea entrenatuko du

Osertz Aldai será el entrenador del equipo femenino de Hondarribia, por lo que sustituirá a Iker Cortés en ese puesto.

Aldai afronta este nuevo reto tras finalizar un ciclo de 10 años en Lekittarra, tal y como anunció esta semana. Como técnico del club de Lekeitio, ascendió al equipo masculino a la Liga Eusko Label, además de lograr la clasificación para la Bandera de La Concha de esta temporada, después de 26 años. 

Por delante, tiene ahora el objetivo de llevar de nuevo a las hondarribitarras a la máxima categoría, ya que competirán en la liga ETE, tras haber bajado esta pasada campaña.

 

