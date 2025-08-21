Euskotren Liga: Orio
Patxi Francés no seguirá entrenando al equipo de remo de Orio
Tal y como ha anunciado el club en una nota publicada este jueves, Francés dejará de dirigir al equipo femenino de Orio la próxima temporada, tras cuatro años al mando.
Foto de archivo de Patxi Francés, entrenador de Orio
Euskaraz irakurri: Patxi Francesek ez du Orioko arraun taldea entrenatzen jarraituko
Patxi Francés ya no será entrenador del equipo femenino senior de Orio a partir de la próxima temporada. Así lo ha anunciado el club guipuzcoano en una nota publicada este jueves.
En los cuatro años que Francés ha dirigido al conjunto oriotarra, logró ganar la Bandera de la Concha y conquistar la Liga Euskotren en 2022.
En la presente campaña, Orio ocupa ahora mismo el segundo puesto en la clasificación general de la Liga Euskotren, y lleva ganadas dos banderas: la de casa y la Bandera Caixabank, de Castro.