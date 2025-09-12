Surf Surf Nadia Erostarbe, Janire y Anette González-Etxabarri y Rubén Vitoria, adelante en el Mundial de surf EITB Publicado: 12/09/2025 16:05 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2025 16:09 (UTC+2) Tras la jornada del jueves, los cuatro surfistas vascos continúan en competición dentro del Campeonato del Mundo que se está disputando en El Salvador. Nadia Erostarbe, en imagen de archivo. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Nadia Erostarbek, Janire eta Anette Gonzalez-Etxabarrik eta Ruben Vitoriak aurrera Munduko surf Txapelketan

Nadia Erostarbe, Janire y Anette González-Etxabarri y Rubén Vitoria continúan adelante en el Campeonato del Mundo de surf que se está disputando en El Salvador, tras la jornada de este jueves. Janire González-Etxabarri ha conseguido pasar a la quinta ronda sin tener que superar la repesca, en tanto que los otros tres surfistas vascos sí han necesitado de la ronda de repesca para obtener el pase a la siguiente fase de la competición.

Así las cosas, la zumaiarra Janire González-Etxabarri ha finalizado en segunda posición en su serie en su serie del cuadro principal, con 12.67 puntos, solo superada por la portuguesa Yolanda Sequeira (13.17). Su hermana Anette, por su parte, ha concluido tercera en su serie, y ha logrado mantenerse en el campeonato al terminar, en la repesca, segunda con 10.13, por los 10.1 de la alemana Noah Klapp.

La zarauztarra Nadia Erostarbe, con 12.6 en su serie, ha salvado con solvencia la ronda de repesca, con 12.67 puntos, por delante de la peruana Sol Aguirre (9.23), la neerlandesa Tiara van der Huls (8.66) y la portorriqueña Havanna Cabrero (7.73).

En la competición masculina, el también zarauztarra Rubén Vitoria se ha impuesto en su serie de repesca, con 10.94 puntos, para continuar en el Mundial, que termina este domingo.