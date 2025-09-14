Surf Basque Team La surfista Janire González-Etxabarri se proclama campeona del Mundo en El Salvador EITB Publicado: 14/09/2025 21:04 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2025 21:04 (UTC+2) En la final, Janire se ha colocado al frente de la manga una vez transcurridos tres minutos de esta y ya nadie ha conseguido quitarle el liderato. Janire González-Etxabarri. Foto: Basque Team. Whatsapp

La surfista Janire González-Etxabarri se ha proclamado campeona en el Mundial de los World Surfing Games disputado en El Salvador, superando a otras surfistas de la talla de la australiana Sally Fitzgibbons.

Janire comenzó fuerte su segundo Mundial absoluto, siendo primera en la primera ronda. En la segunda volvió a lucirse, logrando una nota final de 14.10.

La cuarta ronda dejó un duelo vasco entre la propia Janire y Nadia Erostarbe que se saldó del lado de la de Zumaia por 0.07 puntos. Janire continuó avanzando en la competición principal del Mundial, aunque en la siguiente eliminatoria le resultó imposible. Sally Fitzgibbons se hizo con la serie y Janire quedó relegada a la tercera plaza.

A partir de ese momento, Janire ha tenido que seguir adelante en el Mundial por el camino de la repesca. Así, de ronda en ronda, la deportista de Basque Team se clasificó para la gran final.

En la final, en la que se ha enfrentado otra vez con la australiana Fitzgibbons, la peruana Arena Rodríguez y la portuguesa Yolanda Sequeira, Janire se ha colocado al frente de la manga una vez transcurridos tres minutos de esta y ya nadie ha conseguido quitarle el liderato. La zumaiarra ha ganado el Mundial con una puntuación de 14.57.