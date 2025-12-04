Surf Olas grandes El Punta Galea Challenge se celebrará el sábado en Getxo con olas de 6 metros Agencias | EITB Media Publicado: 04/12/2025 20:53 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 21:53 (UTC+1) Las condiciones que se esperan permitirán el regreso de la competición más antigua de Europa de la especialidad tras un paréntesis de tres años. La principal novedad es la participación por primera vez de surfistas femeninas. Espectacular imagen del último Punta Galea Challenge. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Punta Galea Challenge lehiaketa larunbatean egingo dute Getxon 6 metroko olatuekin

Los organizadores del Red Eléctrica Punta Galea Challenge de olas grandes han dado la definitiva luz verde para la celebración del evento el próximo sábado en Getxo (Bizkaia) en una jornada con una previsión de "olas de gran tamaño, en torno a los 6 metros de altura, sólidas y consistentes".

Estas "excelentes condiciones" provocadas por "el tren de borrascas que azota estos días la costa vasca", acompañadas de un pronóstico de un tiempo "seco y agradable con torno a los 18 grados" de temperatura, permitirán el regreso de la competición más antigua de Europa de la especialidad tras un paréntesis de tres años.

La principal novedad de este campeonato por invitación que empezó a disputarse en 2005 es la participación por primera vez de surfistas femeninas, entre las que destacan la australiana Laura Enever, récord Guinness de la ola más grande jamás surfeada por una mujer, o la olímpica guipuzcoana Nadia Erostarbe.

Además, entre los 30 invitados se encuentran el sudafricano Grant Twiggy Baker, tres veces campeón del mundo, el chileno Ramón Navarro, el brasileño Lucas Chianca, el irlandés Conor Maguire, el italiano Francisco Porcella, el inglés Tom Lowe, el estadounidense Mason Hyce Barnes o los portugueses Miguel Blanco y Tony Laureano.

La destacada participación local está encabezada por el getxotarra Natxo González, vencedor de la última edición disputada en 2022, Aritz Aranburu, Axi Muniain, Indar Unanue, Yago Domínguez, Xabi López, Txaber Gaminde, Endika Winny Ruiz, David Zuku Bustamante, Kosme Fernández e Ibon López.

Los promotores esperan una gran afluencia de público en el anfiteatro natural del espectacular acantilado de Punta Galea, de 60 metros de altura, en una competición que comenzará a las 8:30 horas y se espera se extienda durante unas ocho horas.