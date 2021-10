La iniciativa BIZI EITB ofrece el sábado un amplio programa de actividades en la calle

08/10/2021 09:50

Bizi EITB

Para todos los públicos

EITB MEDIA

BIZI EITB ofrecerá juegos con 3 kluba, espectáculo de "3 Ene Kantak", cocina en directo en el Gastroshow, preestreno de "Go!azen", velada de "Oholtzan" y concierto de Rigoberta Bandini a cargo de Gaztea.

EITB sale a la calle este sábado, 9 de octubre, a través de la iniciativa BIZI EITB. Las principales marcas y programas del grupo audiovisual EITB compartirán una amplia oferta de actividades abiertas al público general que se repartirán entre los tres territorios. Espectáculos, juegos, gastronomía, conciertos y preestrenos; actividades para todos los gustos y edades con las que EITB pretende acercarse a la sociedad vasca.

Este año, EITB ha querido adaptar el espíritu de la fiesta EITB Jaia a la situación actual y cumpliendo con todas las medidas de salud y seguridad, desarrollará el programa de actividades en el palacio Kursaal y el centro Tabakalera de Donostia-San Sebastián, en el pabellón Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz y en el BEC de Barakaldo. Además, la jornada tendrá un marcado carácter social, apoyando la iniciativa EITB Maratoia que este año estará dedicada al Alzheimer. El dinero recaudado con la venta de entradas de las diferentes actividades se destinará a la investigación.

EITB presentó el miércoles (6 de octubre) la iniciativa en una rueda de prensa en la plaza del Renacimiento de Vitoria-Gasteiz, al lado del Iradier Arena, en la que participaron Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB, el cantante Gontzal Mendibil, los actores de "Go!azen" Iñaki Mujika, Ander Lacalle y Julen Castillo, y Susana Cuesta, miembro de Afaraba, Asociación de Familiares y amigos de personas con Alzheimer y otras demencias de Álava, que colabora este año con EITB Maratoia.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN:

3 kluba. EITB habilitará un espacio infantil en las terrazas exteriores del Kursaal. Allí, los más pequeños encontrarán juegos, talleres y actividades divertidas, que se organizarán en dos turnos: a las 11:00 y a las 13:30 horas.

"3 Ene Kantak". Los componentes del grupo Ene Kantak estarán en el Kursaal para ofrecer dos espectáculos llenos de música y danza, a las 11:00 y a las 13:00 horas.

"Oholtzan". En Tabakalera se podrá disfrutar de un recital en el que participarán, entre otros, Amaia Zubiria, Niko Etxart, Pantxoa Carrere, Gontzal Mendibil y la Coral Easo, a partir de las 20:00 horas de la tarde. Todavía quedan entradas disponibles a la venta a través de la web de BIZI EITB.

Gaztea. Rigoberta Bandini actuará en el Kursaal de la mano de Gaztea a partir de las 20:30 horas. Con temas como "A ver qué pasa", "Perra", "Too many drugs" y "In Spain we call it soledad", Rigoberta Bandini es una de las artistas del momento.

BARAKALDO:

"Go!azen". El BEC! Bilbao Exhibition Centre acogerá el preestreno de la primera entrega de la nueva temporada de la exitosa serie dirigida a los más jóvenes. La proyección será a las 17:00 horas y contará con la presencia de los actores y actrices protagonistas.

VITORIA-GASTEIZ:

Gastroshow. En el Iradier Arena de la capital alavesa, los cocineros de ETB ofrecerán un gran espectáculo gastronómico a partir de las 11:00 horas. En esta jornada especial, los asistentes podrán disfrutar de showcookings en directo de la mano de los cocineros Ander González, Joseba Arguiñano, Jaione Mariezkurrena y Javi Sierra, así como de una excelente degustación de productos. Además, la nutricionista Gabriela Uriarte ofrecerá una charla sobre las bases para una alimentación saludable. La entrada será libre, hasta completar aforo.