Convocatoria de las pruebas técnicas a las bolsas de trabajo de ETB y Eusko Irratia

05/11/2021 11:49

BOLSA DE TRABAJO

Las pruebas tendrán lugar el 20 y 27 de noviembre y el 11 y 18 de diciembre.

Las pruebas técnicas de las bolsas de trabajo para Redactor/a C Informativos y Redactor/a C Deportes de ETB y de Redactor/a Locutor/a D Actualidad Informativa y Redactor/a Locutor/a D Deportes de Eusko Irratia se celebrarán en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco en Leioa los días 20 y 27 de noviembre y el 11 y 18 de diciembre.

20/11/2021: REDACTOR/A C INFORMATIVOS (Código: BT/2021/1)

27/11/2021: REDACTOR/A C DEPORTES (Código: BT/2021/2)

11/12/2021: REDACTOR/A LOCUTOR/A D ACTUALIDAD INFORMATIVA (Código: BT/2021/3)

18/12/2021: REDACTOR/A LOCUTOR/A D DEPORTES (Código: BT/2021/4)

El control de acreditaciones se realizará entre las 8:30 y 8:50 en el vestíbulo de la puerta principal de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco de Leioa. Se ruega puntualidad ya que las pruebas, comenzarán a las 09:00 de la mañana.

Para poder realizar las pruebas, será imprescindible que cada candidato/a acuda con su DNI, un bolígrafo azul o negro y mascarilla.

Por otra parte, y debido a la normativa COVID19, aquellas personas admitidas a la realización de las pruebas de edición de las bolsas de trabajo de Redactor/a C Informativos y Redactor/a C Deportes, deberán llevar, además de lo anteriormente mencionado, sus propios cascos con micrófono y conexión USB (no serán validos aquellos que tengan conexión Bluetooth o Jack).

EL 9 DE NOVIEMBRE SE PUBLICARÁ EL LISTADO COMPLETO DE PERSONAS ADMITIDAS A LAS DIFERENTES PRUEBAS TÉCNICAS, INDICANDO EL AULA Y HORA DE CADA PRUEBA.