El lehendakari Iñigo Urkullu inaugura esta tarde el 39º Congreso CIRCOM Regional de televisiones europeas

31/05/2023 13:49

Será en el Palacio Miramar de Donostia, donde estarán Andoni Aldekoa, director general de EITB; Eivind Undrum Jacobsen, presidente de CIRCOM Regional; Nekane Arzallus, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián; y Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura y Política Lingüística.

Este miércoles, 31 de mayo, a partir de las 19:00 horas, el lehendakari Iñigo Urkullu inaugura en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián el 39º Congreso Regional de CIRCOM Regional de televisiones europeas, en un acto en el que también estarán Andoni Aldekoa, director general de EITB; Eivind Undrum Jacobsen, presidente de CIRCOM Regional; Nekane Arzallus, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián; y Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

Organizado por EITB y CIRCOM Regional, el 1 y 2 de junio de 2023 Donostia-San Sebastián acoge el Congreso Anual de la asociación profesional de Medios Públicos Regionales de Europa. Este 39º Congreso Anual de CIRCOM Regional lleva por lema We Talk, We Listen, We Share, y abordará temas clave y de plena actualidad relacionados con el periodismo, la transformación digital, el servicio público y el acercamiento a los públicos más jóvenes, además de la guerra de Ucrania, entre otros. Asimismo, en el marco de estas jornadas, se entregarán los premios Prix CIRCOM Regional 2023, que premian las mejores producciones audiovisuales producidas por televisiones públicas regionales europeas. Tanto las ponencias como la entrega de premios se podrán seguir en directo, vía streaming, en la web CIRCOM Regional de eitb.eus.

Las ponencias se desarrollarán en el Palacio Kursaal de la capital guipuzcoana los días 1 y 2 de junio, y reunirán a una veintena de ponentes de ocho países diferentes. Entre ellos estará Unai Iparragirre, director de ETB, que ofrecerá una conferencia titulada EITB, building value for an ever-evolving Basque society.

Trabajo conjunto entre EITB y CIRCOM

Desde mayo de 2022, EITB trabaja en colaboración con CIRCOM Regional en la organización de este evento que reunirá en Donostia a unos 200 representantes de 29 países con televisiones públicas regionales miembros de CIRCOM.

CIRCOM tiene entre sus objetivos promover y desarrollar la cooperación entre sus miembros, coproducir e intercambiar programas, y reforzar la formación profesional de periodistas y técnicos en toda Europa, valores y objetivos compartidos también por EITB. Esta alianza con CIRCOM se engloba en el compromiso de EITB, como ente público de influencia, en relacionarse y colaborar con instituciones oficiales y organizaciones a nivel europeo y contribuir así a trabajar en áreas comunes como democracia y la libertad, igualdad y diversidad, desarrollo tecnológico y producción virtual, producción audiovisual "verde", colaboración y alianzas y construcción de valores e identidad europea, iniciativas alineadas con los objetivos descritos en la Estrategia EITB 2030.

El 39º Congreso Anual de CIRCOM Regional, organizado este año por EITB, cuenta con la colaboración de Agile Content y Euskadi Basque Country.