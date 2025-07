GRUPO EITB ALIANZA EITB se suma por primera vez como colaborador al Festival de Jazz de Donostia en su 60ª edición EITB Media Publicado: 24/07/2025 11:53 (UTC+2) Última actualización: 24/07/2025 12:09 (UTC+2) Vinculado a este nuevo compromiso, EITB dispone de un espacio en la terraza de la Zurriola, donde ha colocado un locker de maleta-consigna. El dinero obtenido por su uso irá destinado a EITB Maratoia Concierto de Jamie Cullum en el Kursaal Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITB kolaboratzaile da, lehen aldiz, 60. urtemuga duen Donostiako Jazzaldian

El Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebra del 19 al 27 de julio, cuenta con una amplia cobertura en los medios de EITB. Por otra parte, algunos de los mejores conciertos de este año, 14 en total, se podrán ver próximamente en EITB.

19 de julio

Chillida Leku: Baskolombia

20 de julio

Chillida Leku: Marco Mezquida eta Iñaki Salvador: Dichosos tributos

23 de julio

Playa de la Zurriola: Jamie Cullum / The War & Treaty

Frigo Gunea: Piano Forte / Minyo Crusaders

FNAC Gunea: Pete Roth Trío, feat. Bill Bruford / Naissam Jalal: Landscapes of Eternity

24 de julio

Trinitate plaza: Steve Coleman & Five Elements / Kurt Elling & The Yellowjackets Celebrate The Music Of Weather Report

25 de julio

Plaza de la Trinidad: Marc Ribot: Hurry Red Telephone /Dee Dee Bridgewater

26 de julio

Plaza de la Trinidad: Kismet: Dave Holland & Chris Potter Quartet

27 de julio

Plaza de la Trinidad: Chicuelo - Marco Mezquida: Del Alma