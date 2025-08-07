GRUPO EITB Alianza EITB patrocina el concierto de la ópera "Amaya" de Jesús Guridi en la Quincena Musical EITB Media Publicado: 07/08/2025 09:47 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2025 09:47 (UTC+2) Será interpretada, por Euskadiko Orkestra y la coral Easo, este sábado, 9 de agosto, a partir de las 20:00h en el Palacio Kursaal. Euskadiko Orkestra (en la imagen) actuará junto a la coral Easo Whatsapp

La reposición de la ópera "Amaya" de Guridi en versión concierto será un hito en la historia de la Quincena. Es una de las obras más importantes del prolífico compositor vitoriano Jesús Guridi, que nunca antes se ha interpretado en la Quincena. El 9 de agosto, el auditorio del Kursaal será testigo de la recuperación de la ópera, dirigida por Diego Martin-Etxebarria, protagonizada por Euskadiko Orkestra, el Coro Easo y las y los solistas Arantza Ezenarro, Gillen Munguía, Marifé Nogales, Lucía Gómez, Juan Laborería y José Manuel Díaz.

En el marco de la colaboración con la Quincena Musical, EITB se encarga de la difusión a través de sus medios de los conciertos y toda la actualidad de esta importante cita cultural que se celebra durante todo el mes de agosto.