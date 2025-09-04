GRUPO EITB RADIO VITORIA Gran espectáculo audiovisual de luz y sonido que repasa los 90 años de Radio Vitoria, esta noche EITB Media Publicado: 04/09/2025 10:49 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2025 12:37 (UTC+2) El espectáculo titulado 'Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une' hará un repaso visual y atractivo a los hechos más relevantes del territorio, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música. Se emitirá en eitb.eus y GUAU. El espectáculo será en la plaza de la Virgen Blanca, a las 21:30 horas Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Argi eta soinuzko ikus-entzunezko show handia, Radio Vitoriaren 90 urteak errepasatzeko, gaur gauean

Hoy jueves, 4 de septiembre, Radio Vitoria conmemorará con sus oyentes y la ciudadanía en general su 90 aniversario con un espectáculo audiovisual de luz y sonido en la Plaza de la Virgen Blanca a partir de las 21:30 horas. Una cita que estaba prevista para la primavera, pero se tuvo que aplazar por las inclemencias meteorológicas.

El espectáculo titulado Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une hará un repaso visual y atractivo a los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música. Se emitirá en directo en eitb.eus y la plataforma GUAU.

El espectáculo original especialmente diseñado para la ocasión tendrá como escenario principal los diferentes espacios de la iglesia de San Miguel. Sobre la propia fachada, la balconada y las escalinatas se desarrollarán las actuaciones y performance del show. Participarán el músico Iñaki Palacios y su banda, la compañía De Mode Quartet, la agrupación de baile Amezti y la compañía de danza contemporánea DAB.

Previamente, la emisora decana de Álava realizará un programa especial en directo desde el set situado junto a la balconada de San Miguel, para aquellos oyentes que nos puedan acudir a la plaza y quieran también disfrutar de la celebración. El programa será presentado por Pilar Ruiz de Larrea y Unai Ugarte y tendrá dos tertulias. En la primera participarán, el diputado general de Álava Ramiro González, la alcaldesa de la ciudad Maider Etxebarria y el director general de EITB Andoni Aldekoa. Con ellos hablarán sobre la radio como medio de comunicación y la labor que realiza EITB en Álava. La segunda charla estará protagonizada por representantes de la sociedad alavesa.

A estos invitados se sumarán más representantes institucionales y personalidades del mundo social, cultural y deportivo de Araba, junto a personas que han colaboradorado con la emisora durante toda su historia.