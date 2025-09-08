GRUPO EITB EITB CON LA CULTURA Septiembre se convierte en el mes de la ópera en ETB2 EITB Media Publicado: 08/09/2025 10:40 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2025 10:40 (UTC+2) Esta iniciativa para acercar la ópera a la sociedad es resultado de la colaboración conjunta entre Abao Bilbao Ópera y EITB. Cada domingo se ofrecerá una producción: "Don Pascuale" (7 de septiembre), "Anna Bolena" (14), "Rigoletto" (21) y "La Boheme" (28). Imagen de la ópera "Don Pascuale" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Septiembre se convierte en el mes de la ópera en ETB2. Cuatro títulos de renombre se emitirán durante este mes los domingos a las 09:30 de la mañana, gracias a la colaboración que une ABAO Bilbao Ópera y EITB, en un ambicioso proyecto audiovisual para retrasmitir ópera.

La primera ópera es "Don Pascuale" el 7 de septiembre, y le seguirán el 14 de septiembre "Anna Bolena", el 21 de septiembre "Rigoletto" y el 28 "La Boheme". Todas estas representaciones también tendrán una ventana en la plataforma de streaming PRIMERAN a partir del domingo.

Estas emisiones se han llevado a cabo gracias a la colaboración entre el equipo de dirección artística de ABAO Bilbao Ópera y el equipo de producción y realización de EITB, basándose en las experiencias realizadas hasta la fecha en la grabación de algunas actuaciones de ópera y recitales en temporadas en Bilbao. Esta nueva actuación refuerza la vocación de ABAO Bilbao de acercar la ópera a toda la sociedad. Asimismo, EITB reforzará su compromiso con la cultura y el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la transmisión de contenidos de alta calidad.

Este ciclo de retransmisiones de ópera viene precedido por la emisión, desde el Palacio Euskalduna de Bilbao de la primera representación de la ópera "Otello" de Verdi, que cerró la temporada de la ABAO Bilbao Ópera en mayo, en directo, en ETB.