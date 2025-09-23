GRUPO EITB Zinemaldia El cine vasco celebra hoy su noche más especial con la Gran Gala del Cine Vasco EITB Publicado: 23/09/2025 11:23 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 11:23 (UTC+2) La fiesta contará con actuaciones y sorpresas, en el año con más producciones vascas de la historia. Sara Fantova recibirá el premio Egile Berriak de EITB por su primer trabajo 'Jone Batzuetan', y se le hará entrega de la cultura 'Oihua', de Iñigo Arístegui. A las 22:15, en ETB1 y eitb.eus. La Gran Gala del Cine Vasco, en ETB1 Whatsapp

La Gran Gala del Cine Vasco se celebra este martes, 23 de septiembre, de la mano de EITB en el teatro Victoria Eugenia de Donostia. Será la gran fiesta del cine vasco con actuaciones y sorpresas en el año en el que más producciones vascas se presentan en el Zinemaldia.

Este año EITB otorgará el premio Egile Berriak a Sara Fantova poniendo de relieve el éxito de su primer trabajo Jone Batzuetan. Entregará por tercera vez este galardón creado para destacar el talento de los y las nuevas creadoras. Como novedad, a partir de esta edición, la escultura Oihua, creada por el artista donostiarra Iñigo Arístegui, se convertirá en el emblema de este premio. Unai Iparragirre entregará el galardón.

Además se concederán otras cuatro distinciones: el Premio GIDOI + SGAE al Mejor Guionista de Euskal Herria a Borja Cobeaga por el guion de Los aitas; el Premio EAB Bultzada, al reconocimiento e impulso a una carrera interpretativa a Miren Gaztañaga; el Premio EZAE a la película de producción vasca más taquillera en Euskadi: La infiltrada de Arantxa Etxebarria; y el ya anunciado Premio Zinemira, otorgado por Zinemaldia y EPE-IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco), en reconocimiento a la trayectoria de una personalidad relevante del cine vasco y que recogerán los cineastas Asier Altuna y Telmo Esnal.

Junto a rostros conocidos del cine vasco, la gala contará con la presencia de representantes de alto nivel del mundo del cine, la cultura, la sociedad y las instituciones. Presentada por Sara Cozar y Joseba Apaolaza, participarán en la gala Lara Izagirre, Ivan Miñanbres, Marian Fernández, Arantzazu Calleja, Kepa Errasti, Diego San José, Mikel Pagadi, Aitor Eneriz, Fran Lasuen, Jone Laspiur, Alizia Otxoa, Koldo Zuazua, Alfonso Benegas, Iban Garate y Ramon Agirre, entre otros. Entre los invitados también estarán Estibaliz Urresola, Paul Urkijo, Koldo Olabarri, Nerea Mazo, Jon Plazaola, Aitziber Garmendia, junto a los equipos de las series "Desagertuta", "Go!azen" e "Irabazi Arte"; Erika Olaizola, Ainhoa Etxebarria, Telmo Irureta, Amancay Gaztañaga, Süne, Janus Lester Nerea Torrijos, Miren Arzalluz, Eder Aurre, Mikel Urmeneta; y caras conocidas de EITB como Klaudio Landa, Antton Telleria, Ilaski Serrano, Xabier García Ramsden, Sara Gandara, Saioa Martija y Nerea Alias. Y por supuesto, los equipos de las películas presentes en el Zinemaldia también pasearán por la alfombra roja, entre ellos, Karmele, Maspalosmas, Zeru Ahoak, Aro Berria y una larga lista de títulos.

La gala comenzará a las 19:00 horas, pero antes, comenzará la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia.

La Gran Gala del Cine Vasco se emitirá en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas.