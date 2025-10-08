GRUPO EITB EITB 2030 Estrategia EITB renueva el plató 2 y el estudio principal de Radio Euskadi en su sede de Bilbao EITB Media Publicado: 08/10/2025 14:54 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 14:54 (UTC+2) La innovación tecnológica es una de las premisas del grupo audiovisual, con el objetivo de lograr la excelencia en el servicio que presta a la audiencia y adaptarse a las nuevas formas de consumo. Plató 2 de Bilbao, donde se realiza cada día el informativo "Teleberri" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El grupo audiovisual vasco EITB sigue apostando por la innovación tecnológica y por la excelencia en el servicio que día a día ofrece a su audiencia. Claro ejemplo de ello son las mejoras llevadas a cabo este verano en su sede de Bilbao.

Por un parte, se ha renovado el plató 2, donde se realiza cada día el informativo líder en Euskadi, "Teleberri". El nuevo plató cuenta con un diseño envolvente que da mayor espectacularidad y panorámica a la imagen del programa. Para ello, se ha instalado una pantalla (con un pitch de 2.5) basada con montaje en curvatura y totems adicionales de más de 16 m lineales, con 3 m de altura integrada en un decorado que ha sido diseñado, fabricado e instalado por Rez Estudio, con la colaboración del Departamento Artístico de EITB.

Asimismo, se ha dotado de la capacidad de incluir realidad aumentada gracias al sistema de grafismo de Vizrt, con la instalación de un sistema de tracking RedSpy del fabricante Stype, sobre la dotación existente de grúa Jimmy Jib y cámara Sony FB80. Dicha realidad aumentada podrá ser orquestada a través del sistema Vizmultiplay de Vizrt, combinando elementos en pantalla con elementos de realidad aumentada.

Todo este decorado cuenta con iluminación led a 600 luxes uniformemente repartida por todo el set, de forma que posibilita a los periodistas moverse por todo el decorado sin puntos de sombra. La iluminación led permite, además, conseguir distintos diseños lumínicos proporcionando al decorado una vistosidad singular y permitiendo la personalización de cada programa.

Estudio de radio adaptado a las nuevas formas y contenidos de consumo

El estudio principal de Radio Euskadi se ha renovado íntegramente con el objetivo de dar un impulso a la radio visual. El nuevo decorado del locutorio cuenta con una composición moderna y personalizable, diseñado, fabricado e instalado por Baulan. Asimismo, se han incorporado cámaras PTZ Sony SRG-A12 en un montaje principal central de sobremesa, que se integran sobre la solución ya existente de radio visual de Wincam.

Estudio principal de Radio Euskadi

A todo ello se suma la reciente implantación integral de 13 mezcladores de audio Calrec TypeR y el sistema de interconexión del mismo fabricante, todos ellos destinados al conjunto de controles de la sede de Bilbao. Los nuevos mezcladores ofrecen superficies de control escalables, interfaces táctiles intuitivas y plena compatibilidad con la norma ST2110, basada en tecnología IP. También se ha cambiado el sistema de sincronismo con protocolo PTP del fabricante Albalá, adaptándose de esta manera a los estándares actuales. Estas características aportan mayor versatilidad, eficiencia y calidad en la producción y emisión de los contenidos.

Para obtener una solución integral en el entorno IP y facilitar el enrutamiento y control de los streams de audio, se ha instalado el orquestador y controlador Hi-Human Interface. Así, EITB consolida un sistema de trabajo más moderno, robusto y preparado para afrontar los retos presentes y futuros en el ámbito de la radiodifusión.