GRUPO EITB 11 de octubre La plataforma MAKUSI de EITB celebra su gran fiesta anual este sábado en el BEC! EITB Publicado: 09/10/2025 11:58 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2025 14:12 (UTC+2) Se podrá disfrutar con los principales protagonistas del universo infantil y juvenil de EITB y un sinfín de actividades, de 11:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita. A partir de las 17:30 horas, será el preestreno de "Go!azen 12", en pantalla gigante. Las entradas están a la venta. MAKUSI Jaia, en BEC!

Euskaraz irakurri: EITBren MAKUSI plataformak urteko jai erraldoia egingo du larunbatean, BEC!en

Ya está aquí la segunda edición de MAKUSI Jaia. El ecosistema y plataforma digital en euskera de EITB para el público infantil y juvenil celebra este sábado, 11 de octubre, su gran fiesta en el BEC! de Barakaldo, de 11:00 a 17:00 horas. Habrá una amplia oferta de actividades en las que estarán presentes los principales protagonistas del universo MAKUSI, plataforma con la mejor oferta de entretenimiento en euskera para los más pequeños. La entrada es libre.

Quienes se acerquen al pabellón 2 del BEC! podrán disfrutar de un plan de lujo. En un amplio espacio de 10.000 metros cuadrados, encontrarán propuestas para todas las edades: espectáculos, hinchables, ludoteca, rincones para pintar, zona de psicomotricidad, talleres, manualidades, parque de aventura...

Los protagonistas del ecosistema MAKUSI también tendrán su propio txoko: "Potx eta Lotx", "Ameslarien Banda", "Mari Sorgin Ehiztari", "Go! azen", "Irabazi Arte", "Power Up"... Además, Izaskun propondrá retos a los más pequeños, y cómo no, Makusitxo estará en la fiesta. Los patrocinadores también traerán propuestas lúdicas, entre ellas Kaiku Baserria, Klima 360º y Klima Azoka de IHOBE y juegos de la mano de Garbiker.

A lo largo de la jornada tampoco faltarán espectáculos sobre el escenario: teatro, danza y música con los payasos Potx eta Lotx a partir de las 12:30 horas; a las 14:00 horas, Loa eta Laia estrenarán espectáculo en primicia; y a las 15:30 horas, los actores y actrices de la serie "Go!azen" ofrecerán una actuación musical especial.

Una vez termina la fiesta en el pabellón 2, el Bizkaia Arena acogerá el gran preestreno, en pantalla gigante, de "Go!azen 12". La apertura de puertas será a las 16:30, y el acto arrancará a las 17:30 horas, con presencia de los y las protagonistas. Las entradas están a la venta y lo recaudado irá destinado a EITB Maratoia.