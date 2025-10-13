GRUPO EITB Feria MIPCOM EITB, paraguas del audiovisual vasco en Cannes Publicado: 13/10/2025 13:27 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2025 14:22 (UTC+2) Un año más, EITB liderará el stand Basque.Audiovisual en MIPCOM y brindará a las productoras vascas la oportunidad de establecer contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio. El stand de EITB en MIPCOM 2024 Whatsapp

EITB sigue apostando por la promoción del talento y los contenidos audiovisuales vascos en el escenario internacional. En esta nueva edición de MIPCOM 2025, la feria de contenidos audiovisuales más importante del mundo, que se celebrará del 13 al 16 de octubre en Cannes, EITB liderará nuevamente el stand Basque.Audiovisual. Bajo esta marca, el stand compartido permitirá dar a conocer la calidad y diversidad de la producción audiovisual vasca y se convertirá nuevamente en punto de encuentro para profesionales interesados en conocer la oferta de contenidos y servicios de las productoras vascas.

MIPCOM 2025 reunirá a profesionales de más de 110 países. El año pasado recibió a unos 13.800 visitantes, incluidos más de 3.000 compradores, productores, distribuidores,

plataformas OTT y broadcasters, en 350 stands. En Cannes se presentan las últimas producciones, surgen nuevas oportunidades de negocio y se establece la agenda audiovisual para los próximos años.

EITB consolida su apuesta por la proyección internacional del audiovisual vasco.