GRUPO EITB Estreno La tercera y última temporada de la ficción sonora "Holobiontea", a partir de hoy, en GUAU Publicado: 20/10/2025 12:45 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2025 12:45 (UTC+2) Serán seis capítulos que cerrarán la trilogía. Esta temporada, protagonizada también por la inspectora Idurre Aldazabal (Nagore Aranburu), está ambientada en Escocia. "Holobiontea"

"Holobiontea" es una ficción sonora en formato podcast dirigida a todos los públicos y que combina ciencia ficción y thriller psicológico. Al igual que en las dos anteriores temporadas consta de seis capítulos y es una producción de ULU Media para EITB Media. El primero se ha estrenado este 20 de octubre, y cada lunes su publicará uno nuevo.

El grupo dirigido por la investigadora Idurre Aldazabal (Nagore Aranburu) y compuesto por Imanol (Asier Hormaza), Aroa (Aitziber Garmendia) y Odei (Markel Sanz) acabó con la amenaza del holobionte. Neutralizaron al ejemplar aparecido en la playa de la Zurriola y también a sus congéneres. Al año, el grupo liderado por Idurre se reencuentra para celebrarlo, pero su fiesta se verá truncada al saber que TASK Corporation está intentando revivir al monstruo con fines armamentísticos. En busca del verdadero origen del holobionte, se desplazan a Escocia con el objetivo de poder erradicarlo y salvar a la humanidad. Idurre, sigue en contacto con Mathew Mendoza (Iban Garate). En esta tercera temporada del podcast los intereses ocultos de TASK Corporation son un peligro real.

Las tres temporadas se han realizado bajo la dirección de Oier Aranzabal, con guion escrito por Xabier Etxeberria y Martin Etxeberria. La banda sonora original está compuesta por Maite Larburu y las ilustraciones del podcast corren a cargo de Alain Urrutia. El responsable de la dirección de actores ha sido Anatz Zuazua, con Nagore Aranburu como protagonista. Completan el reparto Iban Garate, Asier Hormaza, Aitziber Garmendia, Klara Badiola y Markel Sainz a los que se une en esta temporada Loinaz Jauregi, junto con intérpretes de la cooperativa vasca BIEUSE. Las grabaciones se han realizado en ULU Studio de Lasarte.

Los episodios de la tercera temporada de "Holobiontea" estarán disponibles en la plataforma de audio de EITB GUAU y en los principales agregadores de podcast las próximas seis semanas.