GRUPO EITB El 24 y el 25 de octubre EITB acoge, estos días, las dos primeras sesiones de la gira "EzBerdinak Berdinak" de Eusko Ikaskuntza Publicado: 24/10/2025 12:00 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2025 12:03 (UTC+2) El plató 5 de EITB acogerá las dos primeras sesiones de la gira que realizarán Kukai Dantza Taldea y un amplio plantel de creadoras y creadores vascos de distintas disciplinas por Euskal Herria, el 24 y 25 de octubre, a partir de las 19:00. "EzBerdinak Berdinak". Foto: Eusko Ikaskuntza

La gira "EzBerdinak Berdinak" de Eusko Ikaskuntza arranca este viernes en la sede de EITB en Bilbao.

Aunando danza, música, teatro y lenguajes contemporáneos, "EzBerdin Berdin" utiliza el movimiento como metáfora de la historia, la diversidad y la transmisión de la cultura vasca.Es una experiencia artística y participativa que promueve el pensamiento crítico sobre la identidad vasca contemporánea, el papel del euskera y la cultura en una sociedad plural.

Además de disfrutar de una pieza artística, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar, expresarse, cuestionarse y reflexionar en torno a la obra. Con las sesiones se abrirá una reflexión colectiva orientada a la construcción de la comunidad y al diálogo entre generaciones y territorios.

La iniciativa cuenta con el apoyo de EITB y de las siguientes instituciones: Gobierno Vasco, las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno de Navarra, la Comunidad de Aglomeración del País Vasco, los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona, y LABORAL Kutxa.