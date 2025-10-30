GRUPO EITB Cine 'Gaua' y 'Dekoratua', en las que participa EITB, en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia EITB Publicado: 30/10/2025 13:23 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 13:31 (UTC+1) El largometraje de Paul Urkijo abrirá el certamen, este viernes 31 de octubre y será el estreno de la cinta en Euskal Herria. Por otra parte, EITB otorgará el premio a mejor cortometraje vasco, que será entregado por la responsable de PRIMERAN Iraide Muga en la gala de clausura del día 7. Paul Urkijo en "Gaua" Whatsapp

EITB tendrá una presencia destacada en la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia que se celebrará del 31 de octubre al 7 de noviembre y donde se podrá disfrutar de los mejores títulos de cine fantástico del año.

Fruto de este acuerdo de colaboración, se proyectarán dos películas participadas por EITB. Gaua, de Paul Urkijo, abrirá el certamen este viernes, 31 de octubre, en el Kursaal. Será su estreno en Euskal Herria, tras su exitoso paso por Sitges, y llegará a los cines el próximo 14 de noviembre. Por otra parte, Dekoratua, filme de animación dirigido por Alberto Vázquez, se podrá ver el 5 de noviembre en el Teatro Principal.

Asimismo, EITB patrocinará el maratón de cortometrajes del 4 de noviembre en el Teatro Victoria Eugenia. Se presentarán siete trabajos y uno de ellos se llevará el Premio EITB. La responsable de Derechos de Antena y Coproducciones de EITB Maria Basagoiti y la responsable de PRIMERAN Iraide Muga han integrado el jurado del galardón, que será entregado por Muga en la gala de clausura del 7 de noviembre en el Teatro Principal.