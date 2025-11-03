GRUPO EITB Radio Euskadi "La Mecánica del Caracol" celebra su 15º aniversario con un gran evento científico en la sede de EITB EITB Publicado: 03/11/2025 14:13 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 14:15 (UTC+1) Presentado por Eva Caballero, este acto de divulgación científica tendrá lugar el martes, 4 de noviembre, a las 18:30 horas, en la sala Multibox. Ocho colaboradores y colaboradoras ofrecerán charlas y experimentos en vivo, y se podrá seguir, en directo, en la plataforma GUAU. "La Mecánica del Caracol" Whatsapp

El 6 de septiembre de 2010 se emitía por primera vez en Radio Euskadi "La Mecánica del Caracol", un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la historia, dirigido y presentado por Eva Caballero. Han pasado ya 15 años y casi 3000 programas, y durante todo este tiempo ha sido y es el único programa de radio sobre ciencia en el Estado que se emite a diario, de lunes a viernes (21:05 horas).

Esta apuesta de Radio Euskadi y de EITB por la divulgación del conocimiento y por la información veraz, también en el ámbito de la ciencia, ha sido reconocida tanto por la propia audiencia como por profesionales y expertos en distintas materias. No en vano, Eva Caballero ha recibido por su labor en "La Mecánica del Caracol" el Premio de Periodismo Científico Concha García Campoy (2023); el galardón de Periodismo Vasco en la categoría Ambiental (2021); el Premio Periodismo en Medicina Personalizada de Precisión de la Fundación Instituto Roche (2019); el de grupo de investigación Investén-isciii (2019) y el Premio Tecnalia en la categoría de Radio allá por 2012.

Para celebrar estos 15 años de servicio público, Radio Euskadi ha organizado un evento de divulgación científica, que tendrá lugar este martes, 4 de noviembre, a las 18:30 horas, en la sala Multibox de la sede de EITB en Bilbao. El acto se podrá seguir vía streaming, en GUAU, la plataforma de audio de EITB, y en él participarán varios de los y las colaboradoras habituales del programa. Además, habrá experimentos en directo.

Y es que, desde sus inicios, "La Mecánica del Caracol" cuenta con la colaboración de docentes de EHU, de investigadores e investigadoras de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de entidades como la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Eusko Ikaskuntza, entre otras; y, en una celebración tan especial, no faltarán muchos de sus habituales: Raúl Ibáñez, profesor de EHU e histórico colaborador de Radio Euskadi; Marta Macho, profesora de EHU y responsable del blog Mujeres con ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de EHU; Aitor Bergara, profesor de EHU y director de EHU Quantum Center; Juantxo Agirre, secretario general de la Sociedad de Ciencias Aranzadi; Elisa Sainz de Murieta, profesora de EHU e investigadora asociada del Basque Centre for Climate Change (BC3); Arlaitz Carracedo, investigador de CIC Biogune; Amanda Sierra, investigadora del Centro de Neurociencias Achucarro; y Manu Hernández, profesor de Fundación Peñascal, que cerrará el evento con dos experimentos.

En esta celebración del 15 aniversario de "La Mecánica del Caracol" está prevista la presencia de Juan Ignacio Perez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco y colaborador del programa durante más de 10 años como catedrático de Fisiología Animal de la EHU.

Para poder asistir como público es imprescindible inscribirse aquí.