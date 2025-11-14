GRUPO EITB Partido solidario El partido Euskal Selekzioa-Palestina, este sábado, en directo, en EITB Kirolak EITB EITB Publicado: 14/11/2025 11:56 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2025 12:10 (UTC+1) El histórico encuentro por la paz y la solidaridad que disputarán ambas selecciones en San Mamés se ofrecerá en ETB1, eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria. Euskal Selekzioa vs Palestina Whatsapp

EITB Kirolak ofrecerá una amplia cobertura del partido solidario entre Euskal Selekzioa y Palestina que se disputará este sábado, 15 de noviembre, en San Mamés.

El encuentro por la paz y la solidaridad entre las selecciones vasca y palestina se retransmitirá a partir de las 20:15 horas por ETB1 y eitb.eus de la mano de Naxari Altuna, Juanan Larrañaga e Iñigo Barrena. 'ETB Kirolak', además, recogerá la última hora informativa y el ambiente preliminar.

También las radios de EITB realizarán un gran despliegue para retransmitir el encuentro y toda la información previa. En Euskadi Irratia, Joxe Mari Apaolaza, Nerea Zusberro y Txema Añibarro darán la información previa y a la retransmisión del encuentro se sumarán Jon Ander de la Hoz y Gari Uranga. En Radio Euskadi los encargados de la narración serán Gontzal Mendibe, Asier Kareaga y Larraitz Lucas; y, cómo no, el equipo de redes de EITB Kirolak seguirá al minuto el histórico partido.