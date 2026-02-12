GRUPO EITB Aniversario Más de 1.600.000 horas de consumo, en el primer año de la plataforma de audio GUAU EITB Publicado: 12/02/2026 14:19 (UTC+1) Última actualización: 12/02/2026 14:19 (UTC+1) Ha editado un catálogo sólido y variado con 67 podcast originales, 54 de los cuales son en euskera y donde se pueden escuchar todas las emisoras de radio de EITB. La plataforma de EITB seguirá potenciando la ficción sonora en euskera y la literatura y la cultura vasca, y creará un nuevo premio. Datos de la plataforma GUAU Whatsapp

La plataforma de audio GUAU de EITB ha cumplido su primer aniversario este mes. Comenzó su andadura el 6 de febrero de 2025 y, para finales de año ha registrado un consumo de más de 1,6 millones de horas, de las que cerca de 900.000 corresponden a contenido en euskera.

GUAU nace con el objetivo de organizar, digitalizar y proyectar los contenidos audio de EITB hacia el futuro, adaptándolos a los nuevos hábitos de escucha, sin perder la esencia de la radio, la difusión de la cultura y el servicio público. Se creó con la clara intención de conectar con el público joven y con el adulto joven, especialmente con los menores de 35-40 años, sin dejar atrás a los oyentes de siempre de las radios. La plataforma es bilingüe, integra contenidos en euskera y castellano, y apuesta decididamente por impulsar la lengua vasca: el 80 % de los contenidos por encargo se producen en euskera y el 20 % en castellano.

En su primer año, GUAU ha completado un catálogo sólido y diverso. Por un lado, todas las emisoras de EITB –Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea, EITB Musika y Euskal Kantak– se pueden escuchar en la plataforma de audio, en directo o a la carta. Asimismo, se han integrado los contenidos existentes anteriormente en la plataforma EITBPodkast, constituyendo un catálogo coherente y renovado.

Sobre esta base, en 2025, GUAU ha publicado 67 podcast originales, 54 de ellos en euskera y 13 también en formato videopodcast. A esta oferta se suman los podcast de otras entidades culturales, ampliando el ecosistema colaborativo y potenciando el carácter cultural de la plataforma.

La ficción sonora se ha consolidado como una de las líneas más características de GUAU. La plataforma cuenta con 12 ficciones sonoras activas, cuatro de las cuales tienen ya tres temporadas: "Artxipelagoa", "Holobionte", "Eden" y "Sara eta Paul". En 2025, se han publicado 9 nuevas ficciones o temporadas, a las que se suma recientemente un amplio catálogo de novelas radiofónicas (22 en total), incorporadas progresivamente a la plataforma a lo largo del año.

Al mismo tiempo, GUAU refuerza su apuesta por el audiolibro con la publicación de 11 nuevos títulos, ofreciendo un total de 21 audiolibros. Esta línea se ha potenciado especialmente en el Mes de la literatura vasca, junto a iniciativas como Poesia ttanttak, una recopilación de poemas sonoros de autores y autoras vascos recocidos.

GUAU ha marcado desde el principio una convivencia natural entre el audio y el formato visual, siempre con el audio situado en el centro. Así, ha estrenado videopodcast como "Eneagrama", "Klaketa", "Café Valparaíso" o "BaDAbil!" a lo largo de 2025.

Este compromiso con la calidad y la innovación ha tenido también un notable reconocimiento externo, ya que obtuvo el Premio Ondas al mejor podcast del año por su coproducción "Se llamaba como yo".

De cara a 2026, GUAU seguirá potenciando la ficción sonora en euskera y también impulsando la literatura y la cultura vasca en colaboración con sus creadores y creadoras. Junto a ello, apostará por el talento joven con la puesta en marcha de un nuevo premio para la promoción de podcast y videopodcast. Además, continuará con la iniciativa Audiogile Berriak para la promoción del guión de ficción sonora en euskera.

La plataforma también reforzará su línea musical, integrando radios, podcast y música.