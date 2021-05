24/05/2021 14:21 GRUPO EITB Bidebarrieta Kulturgunea Dani Álvarez y Mikel Reparaz participan este martes en un encuentro sobre el Brexit EITB Media En el marco del ciclo "Encuentros con la actualidad", conversarán con el escritor y periodista John Carlin. Será en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao, a las 19:00 horas. Escuchar la página Escuchar la página

Los periodistas de EITB Dani Álvarez y Mikel Reparaz participan este martes, 25 de mayo, en un encuentro sobre el Brexit y sus consecuencias que tendrá lugar en Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao. Bajo el titulo Reino Des-Unido. El Brexit y sus consecuencias, Dani Álvarez y Mikel Reparaz conversarán con el escritor y periodista John Carlin. Será en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta, a partir de las 19:00 horas. El acceso será libre hasta completar el aforo, pero es imprescindible hacerse con una de las invitaciones gratuitas. También podrá seguirse en streaming a través de la web www.kulturguneatb.eus.

John Carlin (Londres, 1956) estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford, pero su vocación profesional ha estado siempre vinculada al periodismo. Desde que en 1981 comenzó a ejercer como periodista para el Buenos Aires Herald, ha sido corresponsal en países como México, El Salvador, Sudáfrica y Estados Unidos para la BBC, The Times y The Independent. Ha publicado Heroica tierra cruel (2004), Los ángeles blancos (2004), El factor humano (2009) y Rafa (2011), coescrito con Rafael Nadal. Trabaja para El País y es colaborador de The Observer y The New York Times. Su bestseller El factor humano ha sido publicado en más de quince países y fue llevado al cine por Clint Eastwood con el título Invictus. Ha sido galardonado, entre otros, con los premios Ortega y Gasset de Periodismo, British Press Award, Juan José Castillo de Periodismo, Premio Nacional de las Artes y las Ciencias aplicadas al Deporte y Bancarella (Italia) por el mejor libro de deportes del año.

Dani Álvarez es actualmente director de informativos de Radio Euskadi y está al frente del informativo "Crónica de Euskadi" de las 13:00 horas de lunes a viernes. Además, dirigió y presentó el espacio "Boulevard" durante casi once años y ha presentado los programas "El Sabor del Crimen" y "El Lector de Huesos" en ETB2.

Mikel Reparaz es periodista especializado en información internacional y actualmente jefe de Internacional en los informativos de ETB. Además de corresponsal en Bruselas, ha sido enviado especial a elecciones, conflictos y procesos de paz en cuatro continentes. Su último destino internacional fue Estado Unidos, donde recorrió cada uno de los estados, y recientemente ha publicado el libro Las grietas de América.

"Encuentros con la actualidad" es un ciclo en el que la actualidad es protagonista. Desde el rigor y la divulgación, en estas citas se busca analizar en profundidad temas candentes escapando del academicismo con expertos que debatirán sobre ellos de la manera más didáctica y fluida posible.