27/07/2021 10:02 GRUPO EITB BOLSA DE TRABAJO Listado provisional relativo al proceso para la bolsa de trabajo del puesto Redactor/a C Informativos ETB EITB ha publicado el listado provisional relativo al proceso para la bolsa de trabajo del puesto de Redactor/a C Informativos de ETB. El plazo para presentar reclamaciones y/o enviar las subsanaciones es del 28 al 30 de julio, ambos inclusive. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskal Irrati Telebista ha publicado el listado provisional relativo al proceso BT/2021/1 para la bolsa de trabajo del puesto de Redactor/a C Informativos de ETB.

Se trata de pruebas a bolsa de trabajo de la unidad de negocio ETB para el puesto de Redactor/a C Informativos y junto a esta publicación se adjuntan dos documentos: por un lado, el listado provisional del proceso y, por otro, la leyenda de las razones de no admisión o leyenda informativa (codificación de listas), así como la documentación que se debe entregar para subsanar la no admisión y pasar a ser admitidos/as.

El plazo para presentar reclamaciones y/o enviar las subsanaciones correspondientes es de 3 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del listado provisional, es decir, desde el 28/07/2021 hasta el 30/07/2021, ambos inclusive. Tanto las reclamaciones como los documentos de subsanación deberán enviarse mediante correo electrónico a la siguiente dirección: hautaketa@eitb.eus , indicando en el asunto del mensaje "reclamación" o "subsanación" junto con el código de identificación de candidato/a. No se admitirá ninguna documentación enviada por cualquier otra vía.

Asimismo, se publica un cronograma orientativo con las fechas de las diferentes pruebas a realizar, plazos para reclamaciones y publicación de resultados. Dichas fechas tienen carácter orientativo y pueden estar sujetas a cambios.

La convocatoria de cada una de las pruebas a realizar, el lugar, la hora exacta y demás información pertinente, se publicarán en esta página web.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Listado provisional del proceso



- Codificación de listas

- Cronograma orientativo