30/08/2021 11:30 GRUPO EITB Iniciativa Bizi EITB Concierto de Rigoberta Bandini, el 9 de octubre, de la mano de Gaztea EITB Media La cita es en el Kursaal donostiarra, a las 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta, a un precio de 10 euros, y el dinero recaudado irá destinado a EITB Maratoia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Rigoberta Bandini Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Rigoberta Bandini ofrecerá un concierto el próximo 9 de octubre de 2021, en Donostia-San Sebastián, de la mano de Gaztea. Será en el Palacio Kursaal, a partir de las 20:30 horas, dentro de la iniciativa Bizi EITB.

Las entradas ya están a la venta, en la web del Kursaal, a un precio de 10 euros. El dinero recaudado con las entradas irá destinado a EITB Maratoia.

Gaztea sorteará varias entradas en los próximos días en la radio, en su web y a través de las redes sociales.

Con temas como "A ver qué pasa", "Perra", "Too many drugs" y "In Spain we call it soledad", Rigoberta Bandini es una de las artistas del momento.