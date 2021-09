16/09/2021 13:24 GRUPO EITB EITB Maratoia EITB Maratoia recibirá el Premio Solidario 2021 de ONCE Euskadi EITB Media Los Premios Solidarios de la ONCE reconocen el esfuerzo a favor de la inclusión social, y la iniciativa solidaria EITB Maratoia recibe este año el premio en la categoría de trabajo de comunicación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página EITB Maratoia Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

ONCE Euskadi otorga este año uno de sus Premios Solidarios a EITB Maratoia, iniciativa solidaria de EITB que se llevará el galardón en la categoría de mejor trabajo de comunicación.

EITB Maratoia trabaja bajo dos líneas esenciales de actuación: por una parte, ofrece una importante campaña de sensibilización e información sobre distintas enfermedades y su prevención, y por otro, impulsa la recaudación de fondos para destinarlos a su investigación. Con motivo de la situación de pandemia vivida en 2020, EITB Maratoia estuvo dedicada a la covid-19 y la recaudación fue destinada a su investigación, implicando a diversos agentes sociales que colaboraron en cadena bajo el lema Ez negar egin, gu elkarrekin.

ONCE Euskadi ha fallado los Premios Solidarios 2021 con objeto de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones o medios de comunicación que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Además de EITB Maratoia, los premiados este año serán la asociación alavesa Har-Eman, la Corporación Mondragón, Metro Bilbao e Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano.

El jurado calificador de los Premios Solidarios ONCE Euskadi 2021, reunido el miércoles 15 de septiembre en el hotel Ilunion San Mamés de Bilbao, estuvo formado por Cristina Arias, consejera general de la ONCE; Rafael Ledesma, presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi; Juan Carlos Andueza, delegado territorial de ONCE Euskadi; Alejandro Martínez Berriotxoa, director general de Fundación Eroski, y director de Salud y Sostenibilidad de Eroski; Juan Ibarretxe, concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao; Aitor Bedialauneta, presidente de EDEKA, y Estibaliz Ruiz de Azúa, periodista de EITB.

La entrega de los Premios Solidarios 2021 tendrá lugar en el marco de la gala que tendrá lugar el próximo 14 de octubre, a las 19:00 horas, en la Sala BBK de Bilbao.