24/09/2021 14:20 GRUPO EITB BOLSA DE TRABAJO Convocatoria a examen C1 de euskera Las pruebas de euskera para las personas presentadas a las bolsas de trabajo de EITB que no hayan acreditado el nivel C1 será el 16 de octubre de 2021.

Euskal Irrati Telebista ha publicado el listado de las personas convocadas a examen de nivel C1 presentadas a las bolsas de trabajo de EITB (Redactor/a C Informativos ETB, Redactor/a C Deportes ETB, Redactor/a-Locutor/a D Actualidad EI y Redactor/a-Locutor/a D Deportes EI) que no hayan acreditado en su documentación el nivel requerido, junto con el turno adjudicado para la realización de las pruebas de expresión oral.

Las pruebas de euskera serán el 16 de octubre en el BEC, por la mañana y por la tarde. Los candidatos y candidatas han de presentarse a partir de las 9:30 horas y el examen comenzará a las 10:00.

Para la realización de las pruebas, será obligatorio acudir con mascarilla, DNI y bolígrafo.

Las pruebas de comprensión auditiva, lectora y expresión escrita serán por la mañana, y, por la tarde, tendrá lugar la prueba de expresión oral. El horario de esta última es orientativo, ya que debido a posibles bajas puede ser modificado el mismo día del examen.

A continuación, se muestra el horario de las pruebas:

- Apertura de puertas (09:30)

- Identificación de candidatos/as (09:30-10:00)

- Reparto de exámenes y aclaraciones (10:00-10:05)

- Prueba de comprensión auditiva (10:05-10:30)

- Pruebas de compresión lectora y expresión escrita (10:30-13:00)

- Descanso

- Apertura de puertas (14:30)

- Identificación de candidatos/as (14:30-14:55)

- Pruebas de expresión oral 15:00-18:30

NOTA: Se adjunta documento sobre los criterios de evaluación de HABE.