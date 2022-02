23/02/2022 13:46 GRUPO EITB Grupo EITB Las radios de EITB salen a la calle los próximos días EITB Media El programa "Dida" de Gaztea estará este jueves en Tolosa, y los programas de Radio Euskadi "Boulevard" (viernes) y "Más Que Palabras" (sábado) se realizarán desde el campus de la UPV/EHU de Leioa y el Palacio Euskalduna, respectivamente. Escuchar la página Escuchar la página

Las radios del Grupo EITB saldrán una vez más a la calle con la intención de estar cerca de la sociedad vasca y conocer su realidad.

Gaztea vivirá in situ el comienzo de los carnavales de Tolosa con una edición especial de "Dida" este jueves (24 de febrero) entre las 10:00 horas y hasta las 13:00 horas desde la calle San Francisco de Tolosa. Julen y Antton Telleria, Andrea Aramburu y Jon Gotzon Aldaparena contarán con invitados especiales, como por ejemplo la artista tolosarra Nikotina e Irene Caminos, ciclista que compite en la modalidad de Trail. El programa se podrá seguir en directo vía streaming en la web de Gaztea y en el canal de YouTube.

Radio Euskadi realizará dos salidas: el viernes, el programa "Boulevard" se emitirá desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco; el sábado, el magazine de fin de semana "Más Que Palabras" que conduce Almudena Cacho se hará desde el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El viernes en el campus de Leioa de la UPV/EHU, además de su equipo habitual, acompañarán a Xabier Garcia Ramsden varios alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y futuros periodistas, que tendrán la oportunidad de conocer in situ cómo se hace un programa radio en directo. El programa "Boulevard" realizará un repaso de la historia de la facultad con ex alumnas y ex alumnos, entre los cuales habrá algunos rostros conocidos de EITB, y profesores veteranos. Hablarán con la decana Ana Irene del Valle y docentes actuales para conocer cómo es el día a día, y también entrevistarán a una estudiante de Erasmus.

La ciudadanía podrá conocer este sábado desde dentro el funcionamiento y la oferta del palacio Euskalduna de Bilbao en el marco de la iniciativa Bizi Euskalduna, y el programa "MQP" aprovechará la ocasión para realizar el programa en directo desde allí. Entre otros, Almudena Cacho entrevistará a la directora Nerea Lupardo.