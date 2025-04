GRUPO EITB Colaboración GEMA-EITB Se acerca el 'GEMA Europe Summit & Awards', el gran evento sobre el futuro del marketing del entretenimiento EITB Publicado: 07/04/2025 16:45 (UTC+2) Última actualización: 07/04/2025 16:45 (UTC+2) Temas como la IA, la redefinición del marketing desde el análisis de datos, la controvertida imagen de marca olímpica de París 2024 y el cambiante mundo de los medios deportivos se abordarán durante la sesión del 22 de mayo, que culminará con los prestigiosos galardones GEMA Awards Europe 2025. GEMA Europe Summit & Awards Whatsapp

Los próximos 21 y 22 de mayo, la Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences (GEMA) y EITB presentarán en Donostia-San Sebastián el GEMA Europe Entertainment Marketing + Creative Summit 2025, un evento de referencia en la industria diseñado para despertar la innovación, impulsar la creatividad y fomentar las conexiones estratégicas entre los líderes más brillantes del marketing del entretenimiento.

La jornada del día 22 en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera comenzará con la ponencia de Evan Shapiro, conocido como el cartógrafo del entretenimiento que nos llevará en un viaje audaz y basado en datos a través del cambiante panorama de los medios de comunicación, redefiniendo el marketing en la era centrada en los usurarios y usuarias. A continuación, las personas asistentes se sumergirán en los entresijos de la imagen de marca olímpica de París 2024 con Emmanuelle Lacaze, de Gédéon; y, a renglón seguido, contaremos con las reflexiones de Aileen Madden y Jane Fielder (Red Bee Creative) sobre cómo las principales cadenas de televisión del mundo están evolucionando sus identidades de marca a través de múltiples plataformas, al tiempo que mantienen su poderosa presencia lineal. Markus Schmidt (UnitedSenses) descifrará el cambiante mundo de los medios deportivos, mientras que Maurizio Vitale (AMC Networks International SE) explorará cómo hacer crecer marcas nicho en un mercado saturado. Tim Miles (Warner Music) dirigirá una sesión multisensorial sobre el poder emocional de la música en la narración de historias y la creación de marcas.

Por la tarde, el escenario principal lo llenarán Lee Hobbs (Warner Bros. Discovery) y Creative for Change, que presentarán campañas impactantes que impulsan la transformación social. A continuación, será la esperada Hora de la IA, un bloque especial de sesenta minutos en el que explorarán herramientas de inteligencia artificial que pueden mejorar el trabajo diario de los creativos. Además, con la guía de un artista de IA, el público tendrá la oportunidad de crear una pieza promocional en tiempo real. El programa continuará con una sesión centrada en YouTube liderada por Marion Ranchet, junto a voces clave del sector como Pilar Sánchez (YouTube) y Blanca Rabena (2btube).

Por último, será el momento del panel compuesto por mujeres que explorará el futuro del marketing del entretenimiento: personalización, storytelling inmersivo y el impacto de campañas inclusivas con propósito.

Los premios GEMA Awards Europe 2025, colofón del evento

El Summit culminará con el reconocimiento GEMA Máster of Craft, otorgado al artista, diseñador tipográfico y calígrafo inglés Seb Lester por su excelencia en el arte tipográfico y la identidad visual. Lester presentará Designing for the Stars, una charla sobre la creación del logo para una misión espacial de la NASA.

La jornada se cerrará con la entrega de los galardones GEMA Awards Europe 2025, celebrando lo más innovador del marketing creativo en televisión y streaming en Europa.