GRUPO EITB Del 3 al 7 de mayo EITB organiza la conferencia internacional INPUT, prestigiosa cita para creadores de medios de comunicación EITB Media Publicado: 29/04/2025 14:11 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2025 14:11 (UTC+2) Las sesiones de trabajo que se realizarán de domingo a miércoles en el Palacio Euskalduna reunirán a más de 300 profesionales de cadenas públicas de todo el mundo, que presentarán sus producciones de vídeo y medios digitales. INPUT 2025 se celebrará en Bilbao, organizado por EITB

Euskaraz irakurri: EITBk INPUT nazioarteko konferentzia antolatuko du, komunikabideen sortzaileentzako urteroko hitzordu ospetsua

EITB es la organizadora este año de la conferencia internacional de INPUT, organismo de creadores de programas y emisoras de televisión pública, que se celebrará en Bilbao del 3 al 7 de mayo. Más de 300 profesionales llegados de todo el mundo asistirán a las sesiones de trabajo del Palacio Euskalduna para presentar sus producciones de vídeo y medios digitales, con el objetivo de debatir y desafiar los límites de la propia televisión pública.

El sábado (3 de mayo) dará comienzo el congreso con el acto de bienvenida en el que participará, en nombre de EITB, el director de ETB Unai Iparragirre, junto a la presidenta de INPUT Judy Tam. El domingo, lunes, martes y miércoles se realizarán las jornadas, que incluirán tres sesiones simultáneas desde las 10 de la mañana y otras tres por la tarde, a las 15:00 horas. Entre todas las televisiones participantes se han seleccionados 72 de los mejores formatos o programas, que se visionarán y debatirán por temática. Actuarán como moderadores 12 personas expertas llegadas de diversos países del mundo.

Más allá de las jornadas, la agenda de la conferencia INPUT incluye también una visita a la sede de EITB el domingo por la tarde, y el Input Midweek Party que se celebrará en el Museo Guggenheim Bilbao el lunes. El acto contará con la participación de Andoni Aldekoa, director general de EITB; Judy Tam, presidenta de INPUT, e Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura del Gobierno Vasco.

EITB tendrá dos ponentes en INPUT: el director de ETB Unai Iparragirre ofrecerá la charla TV That Matters –How ETB Uses Factual Content to Make a Difference, el martes día 6, entre las 11:00 y las 12:00 horas. Por su parte, Gorka García participará en una de las sesiones del lunes por la tarde. El director de Arte y Programas de ETB hablará sobre tres producciones de la plataforma PRIMERAN: la serie documental "Krimenak", la ficción musical "Itsatsita Berriz" y la retransmisión del concierto de ETS.

Qué es INPUT

INPUT es una cita ineludible para creadores de medios de comunicación, que se centra en el análisis exhaustivo y profesional de producciones recientes con vocación de servicio público. En la conferencia celebrada el año pasado en Estados Unidos, el director de ETB Unai Iparragirre presentó la multipremiada docuserie de EITB "Generación Porno", seleccionada por su labor de servicio público. Fueron 78 programas procedentes de medios públicos de 23 países de todo el mundo, entre ellos EITB.