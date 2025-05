GRUPO EITB Prestigiosa cita internacional Culmina una exitosa edición en Euskadi de la conferencia internacional INPUT, de la mano de EITB EITB Publicado: 08/05/2025 12:40 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2025 13:09 (UTC+2) EITB ha sido anfitriona y organizadora de esta prestigiosa cita internacional de medios de comunicación públicos, con una gran jornada de apertura, una Input Midweek Party en el Guggenheim y la visita a la sede de Bilbao. Además, Euskal Telebista ha protagonizado una sesión especial sobre factual. INPUT 2025 Whatsapp

Euskaraz irakurri: INPUT nazioarteko konferentziaren edizio arrakastatsua Euskadin, EITBren eskutik

Durante estos últimos cinco días, EITB ha sido anfitriona y organizadora de INPUT 2025, la que es, sin duda, una cita internacional ineludible para creadores de medios de comunicación públicos. Se cierra así una exitosa edición celebrada entre el 3 y el 7 de mayo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, con una amplia representación internacional y muy marcada por la situación de los medios de comunicación públicos a nivel mundial. En concreto, la inteligencia artificial y sus formas de utilización, la desinformación y las fake news, las amenazas para la democracia y los jóvenes y su consumo audiovisual han sido algunos de los muchos los temas que se han abordado durante estos días, con un elemento común: la vocación de servicio público.

De la mano de EITB, Euskadi se ha convertido en un foro internacional de profesionales de medios audiovisuales, en un contexto en el que el servicio público es más importante que nunca. Más de 300 profesionales llegados de todo el mundo ha participado en un total de 22 sesiones de trabajo en tres salas simultaneas, donde se han analizado más de 70 trabajos audiovisuales procedentes de 23 países, entre ellos, Taiwán, Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile, México y diversos países europeos. Han sido cinco intensos días de trabajo y encuentro que han permitido reflexionar mediante un análisis exhaustivo y profesional de producciones audiovisuales recientes.

Entre ellas, distintas apuestas de EITB. No en vano, el director de Arte y Programas de ETB Gorka García presentó este martes tres producciones de la plataforma PRIMERAN (la serie documental "Krimenak", la ficción musical "Itsatsita Berriz" y la retransmisión del concierto de ETS); y Unai Iparragirre, director de ETB, protagonizó la sesión especial TV That Matters - How ETB Uses Factual Content to Make a Difference, en la que puso en valor la importancia del entretenimiento para transformar la sociedad. En ella, exploraba cómo ETB está redefiniendo el papel de servicio público mediante la apuesta por la creación de factual, abordando temas sociales clave a través de una narración poderosa. "Necesito ayuda", "Generación Porno", "Ardi beltzak", "Irabazi Arte", "SOS Kantak arriskuan" o incluso la iniciativa #ekin son algunos de los títulos y temáticas abordados durante la sesión.

La víspera, EITB organizó en el Museo Guggenheim Bilbao la Input Midweek Party, que contó con la actuación de la compañía de danza Aukeran y la intervención de Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura del Gobierno Vasco; Judy Tam, presidenta de INPUT; y Andoni Aldekoa, director general de EITB.

Judy Tam, Ibone Bengoetxea y Andoni Aldekoa

Durante su discurso, Andoni Aldekoa recordó que, ante la polarización y las pérdidas de valores que estamos viviendo, los grupos de servicio público tenemos que trabajar juntos para recuperar la democracia y la veracidad de nuestras informaciones.

Andoni Aldekoa

En esa misma línea, y tras una sesión en la recta final del congreso, la presidenta de INPUT defendía en un escrito que "nos reunimos para afirmar y comprometernos con los valores de los medios de comunicación de servicio público". "En INPUT creemos que los servicios públicos audiovisuales son una fuerza unificadora fundamental, que fomenta la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones", concluía.