GRUPO EITB 22 de mayo Euskadi acoge los GEMA Europe Summit & Awards, los óscar del marketing de entretenimiento, de la mano de EITB EITB Publicado: 21/05/2025 12:09 (UTC+2) Última actualización: 21/05/2025 12:09 (UTC+2) EITB organiza este prestigioso evento internacional en colaboración con GEMA (Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences). Será este jueves, en el centro Tabakalera de Donostia, con ponencias y entrega de premios. Entre los participantes destaca Evan Shapiro. GEMA Europe Summit & Awards

Euskaraz irakurri: GEMA Europe Summit & Awards nazioarteko hitzordu handia ostegun honetan Euskadin, EITBren eskutik

Las mentes más creativas del audiovisual se dan cita este jueves en Euskadi, de la mano de EITB. Y es que, la Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences (GEMA) y EITB organizan en Donostia-San Sebastián GEMA Europe Entertainment Marketing + Creative Summit 2025, prestigiosa cita del marketing estratégico en el mundo del entretenimiento.

La jornada será en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera de Donostia-San Sebastián, y contará con ponencias de 09:30 a 17:45 horas, y entrega de los prestigiosos galardones Gema Awards, a partir de las 19:30 horas.

Antes, este mismo miércoles, el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián acogerá una recepción oficial, a partir de las 18:00 horas, en la que intervendrán el alcalde Eneko Goia; el director de ETB Unai Iparragirre; y Stacey Lacotera, presidenta de GEMA.

GEMA es la academia a nivel mundial de las artes y las ciencias del marketing de estretenimiento, y su división europea visita Euskadi con este evento de referencia en la industria, diseñado para despertar la innovación, impulsar la creatividad y fomentar las conexiones estratégicas entre los líderes más brillantes del marketing del entretenimiento.

La jornada comenzará con la ponencia de Evan Shapiro (09:30), titulada Entertainment marketing uncharted: a strategic deep dive. El programa incluye también una sesión centrada en YouTube liderada por Marion Ranchet (Streaming Made Easy), junto a voces clave del sector como Pilar Sánchez (YouTube), Blanca Rabena (2btube) y Graham Haigh (Zoo 55, ITV Studios).

Y el Summit culminará con el reconocimiento GEMA Máster of Craft otorgado al Seb Lester, que presentará Designing for the Stars, una charla sobre la creación del logo para una misión espacial de la NASA.

La jornada se cerrará con la entrega de los GEMA Awards Europe 2025, colofón del evento, celebrando lo más innovador del marketing creativo en televisión y streaming en Europa. El acto, a partir de las 19:30, estará presentado por Nerea Reparaz.